Estado debe cumplir con el mercado y en su responsabilidad social: AMLO

Monterrey, NL. Durante la inauguración del Congreso Internacional de Innovación Educativa organizado por el Tecnológico de Monterrey, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador sostuvo que "no puede haber un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil, un Estado autoritario, que aplaste, que predomine, pero tampoco se puede pensar que solo debe de participar en el desarrollo del mercado. Es el otro extremo. El Estado debe cumplir su responsabilidad social".

Ante unos 3 mil asistentes de varios países, el mandatario reivindicó su política educativa y en especial la asignación de once millones de becas para apoyar a estudiantes de bajos recursos. En este marco, anunció que su gobierno trabaja con las autoridades del Tecnológico de Monterrey en un acuerdo "para que jóvenes de familias humildes, comunidades y pueblos marginados, con mucho talento, puedan estudiar en el Tecnológico de Monterrey".

En su oportunidad, el presidente de la institución, Salvador Alba aludió a la necesidad de avanzar en la innovación educativa porque "la realidad es que hoy vivimos en un mundo que enseña con un modelo educativo creado en el siglo XVIII, con un profesorado nacido en el siglo XX para un alumnado del siglo XXI. Tenemos que alinear estos tres siglos de educación que vive en un mundo viejo y no en uno nuevo".

Durante su participación, López Obrador admitió que el ritmo de sus actividades le impide redactar textos , por lo que tiene que improvisar sus intervenciones. Delineó en cinco puntos sus políticas públicas que tienen como primer eje el combate a la corrupción y una gestión gubernamental austera.

En el gimnasio de los Borregos del Tecnológico de Monterrey, López Obrador explicó que algo fundamental es el equilibrio entre el papel del Estado y el del Mercado porque "se llegó a decir de manera falsa, sin fundamento que si se producía riqueza arriba, iba a haber bienestar abajo. Si llovía fuerte arriba, iba a gotear abajo, como si la riqueza fuese contagiosa, permeable , pues llovió fuerte arriba en los últimos tiempos, pero solo se acumuló la riqueza en unas cuantas manos no se distribuyó, se produjo una monstruosa desigualdad económica y social."

Por eso no puede dejarse al mercado la distribución de la riqueza, "el Estado y el mercado se tienen que complementar". Al referirse expresamente a la educación, el Presidente describió apretadamente su política de respaldo a niños y jóvenes para el estudio. Destacó la importancia del principio de apoyar a los pobres como prioridad de gobierno no sólo,por razones humanitarias sino por la necesidad de que nada de lo humano no puede ser indiferente.

"Hay que pensar que si no hay justicia, no hay bienestar no puede haber tranquilidad y paz social. ¿Cómo vamos a vivir con seguridad en un país de familias desintegradas, con tanta pobreza? ¿Qué fue lo que se hizo por los jóvenes en los últimos tiempos?Alguien muy brillante de estas lumbreras, de estos teóricos que no voy a calificar, no voy a usar el calificativo por respeto, acuñó la palabra de ninis, que ni estudian ni trabajan. Lo único que se hizo, por eso estamos padeciendo, entre otras cosas de mucha inseguridad y violencia".

Lopez Obrador dijo a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey que es necesario equilibrar crecimiento económico con el bienestar. "¿Qué ganamos con solo crecer? Muy poco. Se gana si hay crecimiento y hay bienestar o desarrollo. Yo sostengo que progreso sin justicia es retroceso. Se requiere el crecimiento, acompañado del bienestar. Eso está probado históricamente".