Descarta AMLO persecución por caso García Luna

Ciudad de México. Ante las investigaciones que realiza Estados Unidos sobre Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y que derivaron en la detención del ex funcionario, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México no iniciará investigaciones para no levantar sospecha de persecución, pero recordó que las indagatorias siguen en el país vecino del norte.

Al iniciar su conferencia de prensa en Palacio Nacional de este lunes, López Obrador señaló qué hay columnistas que están nerviosos y tensos “porque estuvieron involucrados en los asuntos de García Luna, o están implicados porque fueron participes, y se aventó una polémica que habíamos engañado, que habíamos mentido”.

A todos los que están involucrados en el tema relacionado con García Luna, les expresó “una recomendación respetuosa: que se serenen, que se tranquilicen, que el que nada debe nada teme. También que cooperen o que expliquen, también es de sabios cambiar de opinión”.

Recordó que en temas judiciales en Estados Unidos, donde se realizan las investigaciones del caso del ex funcionario, se reducen penas si se colabora con información.

En México, subrayó: “Nosotros no vamos aquí a iniciar procesos. No me gusta hacer leña del árbol caído y esperar a que las investigaciones avancen, nosotros lo que vamos a hacer es cooperar, toda la información que necesiten. Pero no iniciar nosotros investigaciones para que no se mal interprete, que no se vaya a decir o pensar siquiera que es una represalia”.

Además, reiteró su llamado a las dependencias del gobierno para que no trabajen gente que pueda estar implicada con este caso. “Así como no podemos enseñarnos en linchamiento político, tampoco sudar calenturas ajenas, que cada quién asuma su responsabilidad”, apuntó el mandatario.

Más tarde, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que hasta el momento García Luna no ha pedido ayuda consular tras su detención.