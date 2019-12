Senado pospone discusión para regular comisiones bancarias

Ciudad de México. Entre los temas pendientes que dejo el Senado para el próximo periodo de sesiones, que inicia en febrero, está la reducción de las comisiones bancarias. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, y autor de la iniciativa para disminuir el cobro de las comisiones bancarias, manifestó que “aunque ya hay un dictamen se acordó que las instituciones bancarias se autoregulen, ya lo están haciendo”, pero eso no evita que “vayamos a legislar en la materia”.

En febrero, señaló Monreal, se abordará el tema en el Congreso”. En el predictamen que se circuló, pero que no se discutió, se señala que la Conducef refirió que en el primer trimestre de 2019 hubo 85 mil 689 quejas por cobro de comisiones no reconocidas cuyo importe fue superior a 218 millones de pesos y señala que el banco de México informó que hay 5 mil 310 comisiones especificas por diversos productos y servicios bancarios.

Persisten vacíos que afectan la calidad de los servicios financieros y que han dado margen a abusos sistemáticos en detrimento de los derechos de los clientes de la banca. El proponente refiere que más del 30 por ciento de los ingresos de la Banca en México provienen del cobro de Comisiones.

Mientras en nuestro país la banca obtiene un tercio de sus ingresos por concepto de Comisiones, en otras naciones de la región latinoamericana el ingreso por ese concepto representa menos de una cuarta parte.

Este modelo de comisiones bancarias, refiere el dictamen, inhibe el sano desarrollo del sistema financiero. Si bien, la Ley faculta al Banco de México para regular las comisiones y ejerce dicha atribución a través de disposiciones de carácter general que establecen prohibiciones y límites al cobro de Comisiones, la realidad es que estas medidas no han sido suficientes para limitar el abuso de las instituciones bancarias.

El documento añade, la falta de estrategia de una política financiera integral ha orillado a los ciudadanos a contratar servicios bancarios de manera desinformada, el 71 por ciento no compara los productos financieros al contratar, el 27 no sabe si le cobran comisiones por su crédito de nómina, el 19 no sabe si le cobran la anualidad de su tarjeta de crédito y el 38 por ciento no conoce las comisiones que le cobran en su cuenta de depósito.

Con las reformas propuestas se busca aumentar la transparencia en el cobro de comisiones por las operaciones y servicios de crédito, de depósitos y de pago que ofertan los bancos y otros intermediarios financieros; introducir dos nuevos tipos de cuentas con restricciones en el cobro de comisiones; facilitar la movilidad de los usuarios entre los distintos bancos.

Se busca con ello que los usuarios sean capaces de reconocer si en el mercado existen más y mejores condiciones que aquellas que tienen contratadas o les han sido ofrecidas, con lo cual, será posible promover la baja de comisiones y en general de los costos propios a las operaciones y servicios financieros y la obtención de mejores condiciones en los productos de crédito y ahorro de las instituciones financieras en beneficio de los usuarios.

Las medidas regulatorias que se proponen incorporar son las siguientes: Establecer como requisito, previo a la contratación de cualquier operación que pueda ser objeto del cobro de comisiones, la entrega por parte de la institución financiera a sus clientes de un documento específico que indique de manera clara, precisa y legible, todas las comisiones que en su caso puedan ser cobradas con motivo de la operación a contratar.

El informe dice que los clientes reciban un informe específico anual sobre el monto erogado por concepto de Comisiones e intereses causados y pagados por los productos financieros contratados, durante los doce meses previos a la recepción de dicho informe.

Asimismo, la obligación de las instituciones bancarias de ofrecer a las personas beneficiarias de programas sociales gubernamentales, cuentas básicas de depósitos bancarios para que en ellas se reciban los recursos correspondiente; la creación de la cuenta denominada “intermedia”, la cual ofrecerá a los clientes funcionalidades exentas del cobro de comisiones y otros servicios de valor agregado, los cuales son adicionales y por los que las instituciones podrán efectuar cobros, atendiendo a sus costos de producción.

Ante el poco uso de las cuentas básicas, la intermedia buscará promover dos objetivos primordiales: la inclusión financiera de sectores de la población de bajos ingresos y la competencia entre instituciones, en la medida en que deberán mejorar su oferta de productos, la baja de comisiones y la transparencia.

También se destaca que las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios de dinero a la vista de personas físicas estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de nómina de depósito o ahorro, considerando que aquellas cuentas cuyo abono mensual no exceda el importe equivalente a tres mil Unidades de Inversión, estén exentas de cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta.

Se señala en el dictamen que a las personas beneficiarias de programas sociales gubernamentales, las instituciones bancarias les deberáan abrir cuentas de depósitos bancarios de dinero a la vista, con el fin de que se abonen en ellas los recursos correspondientes a tales programas, las cuales estarán exentas de cualquier comisión.