México se inconforma con EU por figura de agregados laborales

Ciudad de México. La decisión del gobierno de Estados Unidos de impulsar una ley mediante la que se crea la figura de agregados laborales en su embajada radicada en nuestro país no fue consultada con México “y desde luego, no estamos de acuerdo”, dijo el subsecretario y negociador comercial para América del Norte del gobierno mexicano, Jesús Seade.

En conferencia de prensa explicó que ayer fue al Congreso estadunidense la iniciativa de Ley de implementación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como parte del proceso regular de ratificación.

Detalló que dicha iniciativa no forma parte del acuerdo trilateral. “Estamos frente a una legislación auxiliar del ámbito interno de los Estados Unidos”. Sin embargo, advirtió, adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadunidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país.

“Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración en EU, no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue. Y desde luego, no estamos de acuerdo”, reclamó el funcionario de la cancillería.

Aclaró que si bien el proceso legislativo en la Unión Americana recae en el ámbito interno del país vecino, “la disposición referida sí tiene efectos con respecto a nuestro país y por lo tanto, debió haber sido consultada”.

Explicó que en el del Protocolo Modificatorio del T-MEC, firmado recientemente en la Ciudad de México, se establecerán paneles para resolución de controversias en materia laboral y otras materias, “por lo que esta figura es innecesaria y redundante”.

Ante ello, dijo en conferencia de prensa celebrada la mañana de este sábado, en la madrugada envió una carta al representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, para expresar la sorpresa y preocupación de México.

Informó que mañana, domingo, viajará a Washington para plantearle lo anterior directamente a él y a los legisladores estadunidenses.

De acuerdo a la legislación mexicana y a las disposiciones de derecho internacional vigentes, la presencia de funcionarios extranjeros requiere la autorización del país anfitrión, como ha sido siempre el caso de los agregados.

En este momento, Estados Unidos tiene acreditada a una funcionaria diplomática cuyas actividades cubren los temas laborales. México ha tenido dos diplomáticos ejerciendo esta función en nuestra embajada en Washington.

“Los funcionarios estadunidenses acreditados en su embajada y consulados en México, como podría ser un agregado laboral, no pueden tener en ningún caso atribuciones de inspección de conformidad con la legislación mexicana”, reiteró.

El subsecretario Seade Kuri dio lectura a la carta enviada a Lighthizer que a la letra dice:

“Me refiero a la iniciativa de ley H. R. 5430 presentada el día de hoy en la Cámara de Representantes de Estados Unidos relativa a la implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Al respecto, sorprende que este documento incluya mecanismos adicionales y redundantes a lo muy cuidadosamente desarrollado e incorporado en el Protocolo Modificatorio firmado el 10 de diciembre en esta ciudad. México está comprometido con el libre comercio y con la buena cooperación con EEUU, y en ese sentido negoció de buena fe y de manera transparente, atendiendo a las preocupaciones de los tres países en diversas materias.

“Es preocupante que a través de una iniciativa de ley se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de lo negociado entre las partes. Si bien México respeta el proceso legislativo estadunidense y la iniciativa de ley que forma parte del proceso de aprobación del T-MEC —en cuya formulación México no interviene— se esperaría que su contenido reflejara el alcance de los compromisos acordados, sin establecer consideraciones ni mecanismos adicionales.

“Los Títulos VII y VIII de la iniciativa H. R. 5430 contienen disposiciones y mecanismos que se esperaría hubieran sido compartidos en detalle con México, en el ánimo de buena fe que imperó en la negociación, y que sólo manifiestan una lamentable desconfianza en el propio Tratado.

“Nos reservamos el derecho de revisar los alcances y efectos de estas disposiciones, mismas que nuestro gobierno y pueblo sin duda verán claramente como innecesarios. Asimismo, le anticipo que México evaluará no sólo las medidas planteadas en el texto al que hago referencia, sino el establecimiento de mecanismos recíprocos en defensa de los intereses de nuestro país.

Atentamente, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y jefe negociador del T-MEC”.