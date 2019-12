Pide AMLO a Sembrando Vida redoblar el paso, para evitar ataques

Coatzacolacos. Durante una reunión con el equipo técnico del programa Sembrando Vida, en Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió a dichos servidores públicos, encargados de la parte operativa del programa, que redoblen el paso para no darle oportunidad a los cuestionamientos de los conservadores, quienes aseguró, “son irresponsables y no son patriotas”.

En el encuentro en el que no hubo apertura para la presencia de medios de comunicación, pero que fue transmitido por sus redes sociales, acudió el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, quien adelantó que para 2020 el programa llegará a 20 estados del país en total, entre ellos Tlaxcala y Morelos; y se ampliará a Yucatán, San Luis Potosí, Hidalgo, Quintana Roo, Campeche y Puebla.

Al equipo técnico les pidió que todos los viveros y biofábricas estén en producción y al cien por ciento, ya que representa el programa de reforestación más grande en la historia del país y el más grande del mundo. “Requeriremos entre 2019 y 2020, mil millones de plantas, ese es un gran reto para todos y tenemos que hacer ese trabajo”, y les pidió reforzar el trabajo ya que, aunque el gobierno va rápido, afirmó que los campesinos van a mayor velocidad.

La funcionaria se comprometió a solucionar problemas críticos, como regularización en los pagos y resolver temas administrativos.

El presidente López Obrador comentó qué hay quienes cuestionan que el programa no representa una recuperación de recursos para el gobierno por no ser un crédito.

Lo señalan “porque así son los conservadores, quieren que se mantengan las cosas como han sido siempre y nosotros queremos los cambios. Entonces no darles oportunidad, si somos somos conservadores, entonces sí, actuemos de manera irresponsable. El conservador es corrupto, es irresponsable y no es patriota, eso está comprobado históricamente.

Al igual que en las marchas gritaba “el que no brinque es charro”; les dijo: “el que no se aplique, el que no trabaje, el que no sea responsable, es conservador”.

Durante otra reunión similar que sostuvo en la capital de Tabasco, con el equipo técnico de este programa pero de dicha entidad, los llamó a trabajar para que haya resultados antes de concluir el sexenio. Les pidió que antes de terminar su gobierno en 2024, pueda ver plantaciones de cítricos, café y cacao, que se pueden dar en tres años.

En Coatzacoalcos agregó que mientras ante los programas de la extinta SEDESOL eran clientelares, ahora la Secretaría del Bienestar está llevando a cabo políticas para crear empleos y que no haya migración forzada por la pobreza, como el caso de un millón de veracruzanos que tuvieron que dejar la entidad en busca de oportunidades en el norte del país o en Estados Unidos.

Aunque aplaudió la aportación de los migrantes, quienes se perfilan a enviar 36 mil millones de dólares de remesas en éste 2019, “ya no queremos eso; queremos que haya oportunidades de trabajo en las comunidades, en los pueblos, y ese programa lleva a ese propósito”.

Si se trasladara toda la empresa Ford de Estados Unidos, con todas sus plantas a México, “no tendría el impacto que tiene económica y socialmente este programa de Sembrando Vida, porque sólo este año son 500 mil hectáreas y se está dando trabajo permanente a 200 mil sembradores”, agregó.

No obstante, aclaró que ello no significa que no dese que lleguen al país empresas como Ford, y aseguró que con la firma del T-MEC van a venir a México empresas automotrices y de autopartes, “pero no queremos apostarle sólo a eso, queremos rescatar el campo”, insistió.