Ordena AMLO detectar si hay cómplices de García Luna en su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una revisión minuciosa en su gobierno para hallar a colaboradores de Genaro García Luna , ex secretario de Seguridad Publica durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y, de encontrarse ligas de complicidad, serán despedidos.



Di instrucciones, indicó, para que se haga una revisión en todo el gobierno: quiénes participaron, (quiénes) estuvieron en el equipo de García Luna, quiénes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron a nosotros.



“Pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones, para afuera, para afuera.



“Nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas y esta escrito: no se tolera la corrupción, ni la impunidad ni de familia.



“Ya lo dije: me hago cargo de Jesús Ernesto porque es menor de edad, solamente.”, señaló en conferencia de prensa matutina.



El ex funcionario calderonista está detenido en Estados Unidos acusado de tener nexos y recibir sobornos con el Cártel de Sinaloa.