En Amatán, AMLO pide aprovechar programa “Sembrando Vida”

Amatán, Chis. En el municipio de Amatán, Chiapas, donde supervisó la aplicación del programa Sembrando Vida, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a los beneficiarios de este programa a trabajar y cultivar la tierra, y aprovechen esa oportunidad para generar una herencia para sus hijos. “No es me canso ganso, y ustedes se van a hacer patos”.

No es nada más, dijo, obtener dinero y recostarse en la hamaca. “Compañera, compañero, escucha: en la hamaca no se lucha”, agregó.

Además, se comprometió a destinar recursos para un camino en esta localidad con un esquema similar al que se aplica en Oaxaca, donde se destinan los recursos de manera directa a las comunidades para que el presupuesto se quede en la misma localidad, y se incentive el crecimiento local.

Para llegar a este punto del estado chiapaneco, el mandatario viajó en camioneta desde Villahermosa, Tabasco, en medio de un trayecto de cerca de unos treinta kilómetros de terracería.

En el camino, justo a la entrada de la cabecera municipal de Amatán, bajó de su automóvil para ofrecer un breve mensaje ante unos 200 habitantes de la demarcación que se encontraban a la entrada del Hospital Básico Comunitario, y quienes denunciaron la asistencia de médicos y de servicios.

Tras destacar algunas de las acciones de su administración, pidió a los ciudadanos no dejarse manipular, y subrayó que los apoyos de su gobierno llegan de manera directa, sin intermediarios.

Kilómetros más adelante, el mandatario volvió a bajar del automóvil para dialogar con un grupo de sembradores que le mostraron sus parcelas, desde donde grabó un video para difundirlo en redes sociales.

Ya en el Ejido Reforma, a unos 20 minutos de la cabecera municipal y donde ofreció un mensaje ante cientos de habitantes de las localidades cercanas, el Jefe del Ejecutivo federal subrayó que el programa Sembrando Vida se aplica en 500 mil hectáreas y benéfica a 200 mil sembradores de Chiapas, pero para 2020 se proyecta ampliar otras 500 mil hectáreas, y llegar a 400 mil sembradores.

Tras descartar que no se trata de empleo temporal, sino que se mantendrá el programa por los cinco años que restan de su administración, planteó que se genere un ahorro de 500 pesos en cada pago mensual para que se garantice que los beneficiarios seguirán recibiendo apoyos hasta el 2025, aún cuando él ya no sea presidente.

De esta forma podrán tener sus ingresos, porque el que trabaja y cultivar la tierra va a poder salir adelante, agregó.

“Vengo a decirles que aprovechen esta oportunidad para que salgan adelante y sobre todo se les deje una herencia a los hijos, a los nietos, a los que vienen detrás de nosotros. Y que nos ayuden todos para que, quienes estén recibiendo el apoyo, trabajen, cultiven la tierra, siembren. Porque no es ‘me canso ganso, y ustedes se van a hacer patos’. Nada de que me dan mi tarjeta, me dan mi dinero y a la hamaca. Compañera, compañero, escucha: en la hamaca no se lucha”.

Frente al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, López Obrador se comprometió a hacer el camino solicitado por los habitantes del municipio, y adelantó que encargará al mismos gobernador el proyecto, pero le ayudará para que tenga el presupuesto.

Recordó que en Oaxaca las autoridades de usos y costumbres reciben el presupuesto, y ellos lo hacen con concreto, lo cual da trabajo y se queda el presupuesto en la misma comunidad, y reactiva la economía. De otra forma, con contratistas, a veces ni contratan a la población de las comunidades.

“Eso es lo que podemos hacer con el camino”, sostuvo el presidente.

Adelantó que el domingo estará el director del Instituto de Salud para el Bienestar en el estado para abordar el caso del hospital “abandonado” en el municipio.

Tras señalar que para dispersar los 300 mil millones de pesos que se destinan en los distintos programas sociales se crearán sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, recordó que el Ejército colaborará en la creación el próximo año de 2 mil 700 sucursales, para después llegar a 13 mil.

Reconoció qué se ha encontrado con personas que le han relatado que tienen que viajar a otras comunidades para recoger sus apoyos como parte de algún programa, pero “llegan y no hay dinero, y perdieron el día, eso se va a corregir, eso lo vamos a atender”.