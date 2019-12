AMLO destaca generación de empleos en sureste del país por T-MEC

Ciudad de México. Al reiterar que todos le apostaban a que se peleara con Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el T-MEC traerá generación de empleos bien pagados para la población. Con Trump, dijo, “nos hemos entendido porque ha habido respeto mutuo y esto (el nuevo tratado comercial) va a ayudar mucho”.

En Teapa, Tabasco, donde tuvo un encuentro con beneficiarios del Programa Sembrando Vida, el mandatario sostuvo que muchas de las acciones de su gobierno están encaminadas al sureste del país porque había sido una zona abandonada durante muchos gobiernos.

“Ahora ya le toca al sureste de México para que se logre un equilibrio, nos emparejemos”, apuntó frente a miles de personas que llenaron el Casino del Pueblo, en la cabecera municipal de esta demarcación, a la que acudió el gobernador tabasqueño, Adán Augusto López, y el de Chiapas, Rutilio Escandón.

El mandatario recordó que se firmó un acuerdo con la iniciativa privada para que inviertan en distintas zonas del país, y “hace poco ya se logró la firma del nuevo Tratado comercial con Estados Unidos (y Canadá), esto va a significar la llegada de inversión extranjera, la creación de muchos empleos y bien pagados en beneficio del pueblo de México”.

Al hablar sobre el proceso de negociación que culminó ésta semana con la firma del nuevo tratado comercial, agregó que “todos apostaban que como soy de esta tierra, del Trópico, que iba yo a pelearme con Donald Trump, hasta él mismo lo dijo, que estaban apostando a que nos íbamos a pelear, pero ‘yo no me quiero pelear con usted, me dijo; yo tampoco’, y para que haya pleito se necesitan dos, y nos hemos entendido, y esto ha sido bueno, conveniente para Estados Unidos y para nuestro gran país, nuestra gran nación: México”.

López Obrador, originario de Tabasco, no dejó pasar la oportunidad de expresar su sentir al visitar Teapa y en un emotivo mensaje, señaló: Éste lugar que me trae muy buenos recuerdos, porque de aquí era originaria mi finada esposa, Rocío, quien me ayudó mucho de distintas maneras en los momentos más difíciles estuvo conmigo, pero sólo quiero destacar ahora que me ayudó en la formación de nuestros hijos, porque yo andaba en la lucha, y quien se hizo cargo de formarlos fue ella, y me los dejó bien formados, por eso ahora no batallo”.

Indicó que sus hijos ahora son acechados y vigilados, por lo que tienen que actuar con rectitud, pero aseguró que no les cuesta trabajo gracias a la educación de su mamá.