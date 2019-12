“Ya no hay primer morenista del país”: López Obrador

Ciudad de México. El Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no se va a meter en los asuntos de Morena, aun cuando legisladores y dirigentes de este partido le han pedido - incluso por escrito- esta intervención para destrabar conflictos internos.

“Ya no hay líder máximo, ya no hay primer morenista del país, ya no hay eso, jefe político, jefe máximo”, expresó.

En la conferencia de prensa se le hizo énfasis en la posibilidad de algún tipo de participación; respondió que tiene licencia ( en el partido) porque está enfocado en su responsabilidad como jefe del Ejecutivo.

“Siempre criticamos que los Presidentes actuaban como jefe de grupo, de fracción, y desde Los Pinos se organizaban elecciones.

“Desde la residencia oficial se operaba, para meter miedo le hablaban a la gente”, comentó.

Eso se demostró en 2006, se comprobó, sostuvo.

Sin embargo, la procuraduría encargada de atender estos delitos, concluyó que sí existía la oficina , que sí operaban en Los Pinos pero que no influía en el resultado electoral.

Es como otra magistrada electoral que nosotros reclamábamos que sobraban o faltaban boletas y llegó a decir que muchos llegaban a la casilla y no votaban sino que se llevaban la boleta de recuerdo que por eso no coincidía.

Esto fue en 2006 y así esas cosas, dijo.

“Entonces, ya no hay jefe político.

Yo deseo que en el caso de Morena se resuelva de la mejor manera posible, que se resuelvan los conflictos, que haya democracia.

“No voy a meterme y no quiero que nadie en el gobierno se meta. Además, ya es un delito grave, que se meta a asuntos de partidos o utilice dinero del gobierno para favorecer a un partido o candidato va a la carcel, sin derecho a fianza”.

En Morena y en otros partidos, dijo, hay gente con principios que no están pensando en el interés personal sino en intereses superiores.

Ellos van a saber qué hacer en estas circunstancias, agregó.