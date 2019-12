Recursos para desastres se usaban con fines políticos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en los años anteriores los recursos para atención de emergencias y desastres a causa de fenómenos naturales se utilizaba con fines políticos-electorales.

Luego de difundirse datos de baja de presupuesto en materia de protección civil, durante 2019, el mandatario comentó durante la conferencia de prensa matutina:

“Si se ven los gastos, no son muchos, porque se cuida el presupuesto. Antes se utilizaban estas declaratorias para hacer negocios. Se compraban miles de colchonetas y no se distribuían, sino que se utilizaban hasta para las campañas, no solo frijol con gorgojo sino colchonetas, láminas”.

Acorde con los datos presentados esta mañana en Palacio Nacional, las declaratorias de emergencia y desastre han bajado sustancialmente este año, respecto de los anteriores. Por ejemplo, en 2018 fueron emitidos 157 señalamientos de este tipo (la mayor cifra desde el año 2096) y en 2019, 47.

En recursos empleados para atender emergencias y desastres igualmente hay una significativa diferencia al pasar de 14 mil 359 millones de pesos a 793 millones de pesos.

En 2017, a causa de los sismos, fueron entregados para atención a la población y reconstrucción poco más de 42 mil millones de pesos.

David Leon, director de Protección Civil señaló en la conferencia de prensa matutina que anteriormente había un exceso de gasto y no había mecanismos específicos para supervisar su aplicación.

Hizo también un recuento del registro de sismos y de previsión de almacenamiento de agua, con aumento de 6 por ciento, pese a que este año llovió menos.

Destacó que se ha logrado unión con las unidades municipales de protección civil.