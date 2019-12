Otorgan amparo a 'El Mayito Gordo' contra traslado a penal en CDMX

Ciudad de México. Ismael Zambada Imperial, El Mayito Gordo consiguió un amparo que tramitó contra el traslado del penal de máxima seguridad del Occidente, en Jalisco, a uno de la ciudad de México.

Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó la protección del a justicia a El Mayito Gordo, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, quien desde hace medio año solicitó el recurso para no estar internado en el penal de máxima seguridad de Jalisco.

Y aunque la resolución no ordena su cambio de penal, sí exige a una juez dejar sin efecto la el fallo que desechó el recurso de apelación que interpuso, ya que se consideró improcedente el incidente de traslado. “La autoridad responsable no se pronunció de manera suficiente y detallada sobre los fundamentos, motivos y circunstancias que la llevaron a tomar la determinación de desechar de plano el recurso de apelación, es indudable que se transgredieron en perjuicio del impetrante de amparo, sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, al no tener la certeza del porqué del actuar de la jueza de ejecución responsable” indica la resolución.

Ahora la juez deberá dejar insubsistente el fallo del catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el cual desechó de plano el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinticinco de julio del mismo año, que determinó improcedente el incidente no especificado de traslado; y deberá emitir otro fallo donde resuelva sobre la admisión o no del medio de impugnación, tendrá que hacerlo de manera fundada y motivada.

En 2014, elementos de un cuerpo de élite de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a Ismael Zambada Imperial, conocido como El Mayito Gordo, hijo de Ismael Zambada García, El Mayo, jefe del cártel de Sinaloa, durante un operativo efectuado en una comunidad del sur de Culiacán.