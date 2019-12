No estamos de acuerdo con inspectores laborales de EU: Seade

Ciudad de México. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri reconoció ante senadores que el gobierno mexicano no está de acuerdo con la creación de agregados laborales que operen en el país desde la embajada de Estados Unidos para llevar a cabo inspecciones en plantas y sindicatos mexicanos.

Al participar en la reunión de comisiones dictaminadoras del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Libre Comercio México Estados Unidos Canadá (T-MEC), Seade dijo que ese punto no se discutió durante las negociaciones con Estados Unidos ni han sido consultados.

Para que se dé ese tipo de nombramiento tiene que haber acuerdo del gobierno mexicano. "Vamos a hacer este contacto con las autoridades de la embajada, el embajador no está en México, pero es algo que tenemos que ver”, resaltó.

Expuso asimismo que “lo de agregados laborales apenas nos enteramos. No sé si no sé si fue culpa nuestra no leerlo cuando salió”, respondió a la pregunta de la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota.

El subsecretario Seade Kuri agregó que ayer cuando se enteró por la prensa, preguntó a sus colegas qué es ese tema de los agregados laborales. “Es algo que nunca ha sido consultado con nosotros pero si mis colegas encontraron que hay un anuncio ofreciendo empleo, se solicitan los servicios de alguien que trabaje como agregado laboral y es una nota muy larga donde se habla de sus funciones y demás.”

Reconoció que es un tema que indirectamente estuvo en la mesa de negociación de las enmiendas al T-MEC cuando se trató la pretensión de Estados Unidos de llevar a cabo inspecciones laborales, pero quedó fuera de los textos acordados.

El funcionario señaló que la Embajada de Estados Unidos en México tiene agregados de seguridad, científicos y en el caso de un agregado laboral “, yo me podré imaginar funcione legítimas, ver si puede hacer enlaces con la Secretaría del Trabajo para apoyar de forma significativa , pero ese apoyo no lo hemos solicitado de esa forma y no lo veo totalmente necesario”.

Agregó: “ Pero si su función es más bien de inspección y de ver qué pasa con el respeto a los derechos laborales en una planta y en otra, es algo que no podemos aceptar. Viendo esa nota muy larga que me pasaron mis colegas, en efecto las funciones parecerían ser de los dos tipos. Todo lo que le puedo decir es que no estamos de acuerdo”.

Al concluir la reunión, las comisiones votarán la ratificación de las enmiendas al T-MEC.