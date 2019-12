López Obrador: no usaré el caso García Luna contra Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la detención del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es una derrota al régimen corrupto, autoritario e incluso a las actitudes políticas del %u2018haiga sido como haiga sido%u2019. Agregó que no hace %u201Cleña del árbol caído%u201D y que no puede condenar a nadie anticipadamente.