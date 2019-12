Comisiones del Senado aprueban ratificación de protocolo de T-MEC

Por unanimidad, el Senado aprobó en comisiones la ratificación del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de una reunión de cuatro horas y media con el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade Kuri.

El dictamen fue turnado al pleno, donde se discutirá esta tarde. El encuentro con Seade Kuri se prolongó por cuatro horas y media, ya que pese a que la noche anterior, respondió a los cuestionamientos de los senadores de oposición, hoy de nueva cuenta debió despejar las dudas de legisladores del PRI, PAN y PRD.

La senadora del PRI, Vanessa Rubio, lamentó que el proceso legislativo para ratificar este protocolo de enmiendas “se ensuciara”, por la falta de información previa de “lo que que se estaba negociando con nuestros socios comerciales.

Criticó también que no se tuviera una versión en español del adendum, cuando ya existían las versiones en inglés y francés. La senadora Rubio preguntó por que el gobierno federal no informó al Senado de la existencia de dos cartas paralelas de materia ambiental que no forman parte del addendum circulando ayer. También la panista Alejandra Reynoso se refirió a ese tema.

El subsecretario Seade dijo que no tienen mayor impacto y que son precisiones al TMEC votado el año pasado en materia de humedales, para compensar si es que hubiera algún daño al medio ambiente.

Respecto a la otra carta relativa a verificación aduanera, Kuri Seade resaltó que es una actividad que ya se realiza de manera común. De nueva cuenta, el tema central fue las modificaciones en materia laboral.

El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia y presidente de la Comisión del Trabajo celebró la aprobación del protocolo, que no debe preocupar a nadie, dijo, ya que cambiará la cultura laboral, empresarial y política del país.