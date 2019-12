Aprueba la Cámara de Diputados la Ley de Amnistía

Ciudad de México. La Ley de Amnistía, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, y su contenido pretende reinsertar en el tejido social a personas que han sido arrancadas de la sociedad por su condición de vulnerabilidad, de exclusión o discriminación o por su situación de pobreza . Con 285 votos a favor del bloque encabezado por Morena, 19 abstenciones y 144 en contra del PAN fue avalado en sus términos, con una adición para que en 180 días el Congreso valore los tipos penales que contempla el decreto.

El texto facilitará la procuración de justicia, reducirá la carga de trabajo de los tribunales, en lo que hace a delitos que no dañan gravemente a la sociedad, permitiendo enfocar los esfuerzos a los que sí generan un impacto profundo en nuestra seguridad; se constituirá como un instrumento de protección a grupos vulnerables, como eje principal será el respeto a los derechos humanos de las víctimas , expuso la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera.

También, la diputada Claudia Pérez (Morena) adujo que la ley está basada en un plano solidario hacia grupos vulnerables: tiene la mejor de las intenciones y no podemos satanizar, como algunos grupos que han emprendido una campaña que desinforma a la sociedad, afirmando que todos los criminales van a salir de la cárcel.

En ese tono, el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés (PRI) argumentó a favor del proyecto de decreto. Es una cuestión de justicia o injusticia. ¿Quién puede negarse a hacerle justicia a los pobres y discriminados que están privados de su libertad por infracciones a la ley provocados por el hambre, la pobreza o por una desventaja cultural, educativa, de edad o de género? Hay que dejar claro: esta ley que hoy votamos tiene como objetivo reconciliar al Estado con aquellos que menos tienen. Se trata de restaurar la justicia y corregir miles de errores. Se trata de hacer justicia a los pobres y a los que han padecido un sistema económico injusto .

También, Enrique Ochoa Reza (PRI) se pronunció en contra porque el Presidente de la República quiere terminar con las penas de personas por sus condiciones de desigualdad o de pobreza; sin embargo, tiene la facultad en el artículo 89 de la Constitución, fracción 14: conceder conforme a las leyes los indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. No requiere una ley de amnistía, a través del indulto puede llevar a cabo los trabajos que esta ley, inconstitucional de poca vida que pretende impugnarla ante la corte, no alcanzará los objetivos que se están proponiendo y con los cuales coincidimos .

Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, criticó el contenido del texto porque no se advierte la temporalidad o naturaleza del conflicto que da lugar a esta amnistía, más allá de una alternancia política .

Denuestos y ofensas en la tribuna

A lo largo de la discusión, los diputados panistas reprocharon a los morenistas, a quienes no se cansaron de llamar ¡hipócritas! Mario Mata, representante del partido blanquiazul fue prolijo en denuestos y ofensas: lean, estudien, para que puedan venir a gritar con conocimiento y no como unos simples payasos. Todas las tonterías que vienen muy gallitos a gritarnos, ridiculeces. Sólo tienen una voz de mando, quien tiene la correa y los azuza como perros de presa. Y atacan con insultos y disparates, cegados por la ira y la furia que provoca el no tener argumentos y el no saber que la realidad se les va a imponer, por muchas maromas, por muchas mañaneras que hagan. Su espumante boca derrama lo que su corazón y su minado cerebro derraman .