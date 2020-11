Era un escándalo; una obscenidad. La mano cercenada sobre la puerta metálica, el pantano de sangre y lodo que atravesaba el camino, el cerebro humano dentro de una cochera, las osamentas calcinadas de una madre iraquí con tres niños pequeños cuyas brasas todavía ardían en un paupérrimo vecindario, habitado mayoritariamente por musulmanes chiítas: el mismo pueblo que los señores Bush y Blair aún esperan con todo su corazón que se rebele contra el presidente Saddam Hussein. Este es un lugar lleno de talleres para autos ennegrecidos de aceite, apartamentos sobre poblados y cafés baratos. Todos escucharon el avión. Un hombre, aún bajo el impacto de los cadáveres decapitados que acababa de ver, sólo pudo decir dos palabras. Rugido, destello, repetía y cerraba los ojos con tanta fuerza que yo podía ver sus músculos contraídos entre ambos.

¿Por qué debe uno documentar un hecho tan terrible? Quizás un reporte médico sería más apropiado. Pero se espera que el saldo sea de unos 30 muertos, y los iraquíes son ahora testigos de estos horrores cada día, por lo tanto no hay razón para que la verdad, toda la verdad de la que son testigos, no sea dicha.

Se me ocurrió otra razón mientras caminaba a través de esta matanza ayer. Si esto es lo que estamos viendo en Bagdad ¿qué pasa en Basora y Nasiriya y en Kerbala? ¿Cuántos civiles mueren ahí también, de manera anónima, sin que nadie los documente, por qué no hay reporteros que atestigüen su sufrimiento?

Abu Hassan y Malek Hammoud preparaban el almuerzo para sus clientes en el restaurante Nasser, del lado norte de la calle Abu Taleb. El misil que los mató impactó junto a una calzada con dirección al este y la explosión lanzó hacia dentro la parte delantera del negocio, lo que despedazó a ambos hombres, uno de ellos de 48 años y el otro de tan sólo 18. Un compañero de ellos me guio a través de los escombros. Esto es lo que queda de ellos ahora, me dijo mientras me extendía una palangana rebosante de sangre.

Al menos 15 autos estallaron en llamas, y sus ocupantes se calcinaron. Varios hombres desesperadamente trataron de abrir un auto en llamas en el centro de la calle que además quedó volteado por el misil. Tuvieron que ver, impotentes, cómo una mujer y sus tres hijos se incineraban adentro, vivos.

El segundo misil cayó limpiamente sobre la calzada y sus esquirlas atravesaron a tres hombres que estaban frente a un edificio de departamentos en el que había un muro de mármol en que se leía Esto es propiedad de Dios.

El administrador del edificios, Hi-shem Danoon, corrió hacia la entrada tan pronto escuchó la masiva explosión. “Encontré los pedazos de Ta’ar aquí”, me dijo. Le volaron la cabeza.

Esa es su mano, indicó. Un grupo de hombres jóvenes y una mujer me llevaron a una calle; y ahí, como en una escena de película de terror, estaba la mano de Ta’ar, cercenada en la muñeca, sus cuatro dedos y el pulgar aferrados a un tejado de de hierro. Su joven colega Semed murió en el mismo instante. Sus sesos estaban en una pila a unos metros de distancia; un pálido amasijo rojo y verde que yacía atrás de un auto en llamas. Ambos trabajaban para Danoon, lo mismo que el portero del edificio, quien también fue asesinado.