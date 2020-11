Denuncian en Argentina a Macri por encubrir hundimiento de submarino   

Buenos Aires. Los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan cuyo último contacto fue el 15 de noviembre de 2017 después de partir de la capital de Tierra del Fuego, en el extremo sur, en zona cercana a la Islas Malvinas, denunciaron este miércoles al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa, Jorge Aguad, por “encubrimiento agravado” al conocer que ambos sabían que el 5 de diciembre de ese año se localizó la embarcación, en el fondo marino donde sus restos se encuentran hasta este día, y lo ocultaron.

El 16 de noviembre de 2018 se informó que fue ubicado por una empresa contratada por el desesperado reclamo de la familia, que hasta se encadenaron a las rejas que rodeaban la Casa Rosada para que no dejaran de buscarlo. Todo eso sucedió, mientras el gobierno y algunos cómplices en la marina guardaban silencio.

La verdad se conoció la semana pasada por la revelación del contraalmirante retirado Enrique López Mazzeo, quien citado a declarar en la justicia durante un juicio abierto por los familiares que lucharon día por día, contra todos los obstáculos posibles puestos por las propias autoridades, dijo que el gobierno de la alianza Cambiemos, conocía la ubicación exacta del submarino en el fondo del mar y lo ocultó durante un año, mientras decenas de buques solidariamente lo buscaban.

El buque Oceanográfico de la Armada de Chile fue el que ubicó el lugar y lo informó de inmediato a las autoridades argentinas el 5 de diciembre de 2017. “Ese silencio es criminal”, dijeron los familiares.

López Mazzeo era el responsable de las operaciones navales entonces y en su declaración se presentó con uniforme aunque había sido desplazado de su cargo por el almirante Marcelo Srur, ex jefe del Estados Mayor de la Armada, en ese entonces.

Al comenzar a declarar, López Mazzeo se dirigió a las familias de los 44 tripulantes diciéndoles que comprendía lo que sentían porque “mi propio hijo navega hoy en esos buques y en esas aguas”.

En este sentido también se enfrentó a las declaraciones de algunos de sus colegas que habían puesto en duda la capacidad y profesionalidad de los tripulantes de la nave que habían hablado de incompetencia de los mismos, y sostuvo que no existe ningún elemento que permita encontrar errores en su proceder ni antes ni después, durante la tercera etapa del mar.

Esta aseveración causó malestar en el seno de las familias, que no esperaban que se les reafirme que los tripulantes del submarino actuaron bien. “Nosotros sabemos que el problema era el estado de la nave, no la labor de nuestras familias”. También López Mazzeo sostuvo que no encontró tampoco evidencia de que las tareas de mantenimiento fueran deficientes.

La confesión de que Macri y el ministro de Defensa sabían desde el primer momento junto a algunos integrantes de la marina el lugar donde estaba la nave estremeció al país y la noticia quedó sepultada por las elecciones de Estados Unidos, el caso Bolivia y demás.

La abogada Valeria Carrera, quien junto a sus colegas Lorena Arias y Fernando Burlando denunciaron ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que desde el 5 de diciembre de 2017 el gobierno macrista sabía dónde estaba la embarcación, en una entrevista periodística sostuvo que se había “aprovechado” ese trágico momento, para permitir a barcos de otros países rastrear el fondo marino, para conocer la existencia de riquezas y petróleo en el fondo del mar.

Esto hizo recordar el comentario de un ex ministro de Macri, quien en julio de 2018 se ufanaba de que durante la búsqueda del ARA San Juan se habían descubierto grandes riquezas marinas en el fondo de los mares del sur, en el Golfo de San Jorge con lo cual iban a abrir licitaciones para empresas transnacionales que quisieran invertir en el país.

La indignación es generalizada y de hecho el Senado argentino había prohibido en julio de 2017 a Macri y Aguad utilizar el submarino para las maniobras que en esos momentos realizaron en ese lugar del sur las armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile, Argentina y como observador Brasil.