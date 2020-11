Multitudes acuden a la Casa Blanca para celebrar victoria demócrata

Washington. Entre bocinazos y vítores, una multitud acudió este sábado al centro de Washington, cerca de la Casa Blanca, para celebrar después de que medios declararon a Joe Biden presidente de Estados Unidos, constataron periodistas de Afp.

El ex vicepresidente de Barack Obama, de 77 años, fue elegido presidente número 46 de Estados Unidos, según las proyecciones de las grandes cadenas estadunidenses, poniendo fin al tumultuoso mandato del republicano Donald Trump.

En otras ciudades de Estados Unidos la gente ha salido a la calle para unirse a los festejos.

Whole lot of joy this morning on the Upper West Side.



There is hope for the future. pic.twitter.com/70Jwh1SHBh — Max Boot (@MaxBoot) November 7, 2020

Brooklyn and the USPS, cheering each other on. pic.twitter.com/RURUtadYEt — Peter Kafka (@pkafka) November 7, 2020

Spike Lee cracking open bottle of champagne in New York street after Joe Biden wins election

Spike Lee has been videoed celebrating after Joe Biden was declared the 46th president of America. pic.twitter.com/89OxDMnQ1D — RED CACHE (@redcachenet) November 7, 2020

VIDEO: Joe Biden, electo presidente de EU, según los grandes medios