Jefes de Estado felicitan a Biden y Harris

Montreal. Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Canadá y Argentina, entre otros, felicitaron a los próximos presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su vicepresidenta, Kamala Harris, por el triunfo en las elecciones estadunidenses.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, felicitó a Joe Biden y Kamala Harris por su elección a la presidencia y vicepresidencia, menos de una hora tras el anuncio del resultado por los grandes medios estadunidenses.

"Estoy impaciente por trabajar con el presidente electo Biden, la vicepresidenta Harris, su administración y el Congreso de Estados Unidos para que podamos superar juntos los mayores desafíos mundiales", escribió en un comunicado.

A su vez, el primer ministro británico, Boris Johnson, también mandó un saludo de felicitación a los candidatos demócratas.

"Estados Unidos es nuestro aliado más importante y espero que trabajemos estrechamente en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad", tuiteó Johnson.

Se unió a los mensajes el presidente francés, Emmanuel Macron, y pidió a Biden actuar "juntos".

"Los estadunidenses han designado a su presidente. ¡Felicidades @JoeBiden et @KamalaHarris! Tenemos mucho que hacer para afrontar los desafíos actuales. ¡Actuemos juntos!", reaccionó el presidente francés mediante un tuit.

