Vía Twitter, Trump pide a Biden no reivindicar victoria ‘erróneamente’

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que su rival Joe Biden no debería reivindicar la victoria en las elecciones de forma "errónea", en medio de un conteo que da una ventaja a los demócratas.

"Joe Biden no debería declarar la victoria para la presidencia de forma errónea. Yo también podría reivindicarla. ¡Los procedimientos judiciales no han hecho más que empezar!", declaró en Twitter el mandatario.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!