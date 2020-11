Director de OMS en cuarentena por Covid-19

Ginebra. El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este domingo que se puso voluntariamente en cuarentena después de estar en contacto con una persona que había dado positivo al Covid-19, pese a que no tiene síntomas.

"Me han identificado como un contacto con alguien que dio positivo al #COVID19," informa Tedros Adhanom Ghebreyesus en un tuit, antes de agregar: "Estoy bien y no tengo síntomas pero observaré una cuarentena en los próximos días, de acuerdo con los protocoles de la @WHO (OMS,por sus siglas en inglés) y trabajo desde casa", agregó.