"La lucha es frenar el neofascismo de Trump y aliados"

Viernes 30 de octubre de 2020. Nueva York. Para dirigentes del movimiento social más grande en la historia de Estados Unidos, esta coyuntura electoral se trata de dos cosas: frenar el asalto neofascista representado por Donald Trump y sus aliados, y detonar una nueva etapa de la lucha por la democratización del país.

Ash-Lee Woodard Henderson, una líder de Frontline, campaña de una coalición nacional encabezada por Movement for Black Lives (del cual también es una dirigente nacional) junto con el Working Families Party y United We Dream (organización de los inmigrantes jóvenes) explica en entrevista con La Jornada que en esta coyuntura la tarea inmediata “es hacer todo para asegurar que frenemos el fascismo.

Lo que estamos haciendo ahora mismo es intentar que todos los que puedan votar lo hagan, no porque creamos que el voto es la única manera para llegar a la liberación, sino porque creemos en una estrategia multitáctica que incluye votar. No podemos obtener políticas progresistas si no postulamos y logramos elegir a buena gente en puestos políticos a todos los niveles, pero también tenemos que prepararnos para lo que sigue. Esperamos que será posible, creemos en el poder del pueblo, y nuestros camaradas en el sur global nos han inspirado a creer que podemos triunfar si nos organizamos y luchamos. Por eso, reconocemos que un triunfo de Biden no es el fin de nuestro trabajo, es nada más un meta inmediata, pero no es nuestra salvación , dice sobre las tareas de Frontline ( https://thefrontline.org ).

Agrega: el trabajo que tendremos que hacer para jalar a un gobierno de Biden/Harris a la izquierda será aún más crítico y nuestra labor será repudiar la agenda neoliberal que daña a nuestra gente aquí en Estados Unidos y a nivel global .

Pero todo esto gira en torno a lo inmediato y Henderson –quien también es codirectora ejecutiva del legendario centro de educación popular Highlander Research and Education Center– subraya que esta campaña es sólo parte de una lucha mucho más amplia y profunda por la democratización del país.

Explica que en Estados Unidos se está viviendo esa oscilación incesante del péndulo entre la lucha por una democracia participativa progresista, y la lucha contra una derecha extrema que promueve el fascismo y el autoritarismo; el país vacila a nivel federal entre un liderazgo derechista regresivo y un neoliberalismo moderadamente conservador .

En esta coyuntura, “estamos entre una realidad racializada donde se ha dado un levantamiento social encabezado por afroestadunidenses directamente impactados no sólo por la violencia de las fuerzas policiacas del Estado, sino por las políticas de ese Estado y por el fracaso de éste para responder de manera adecuada a las necesidades de nuestra comunidad aun antes de la pandemia, y ahora estamos ante el Covid-19, el huracán Zeta, la violencia organizada de supremacistas blancos, violencia policiaca y el nivel más alto de desempleo en mucho tiempo; esas crisis entrecruzadas están definiendo el clima político en el cual la gente está votando en estos días.