Anulan cargos a ex ministro de Evo Morales refugiado en la Embajada de México

La Paz. La justicia boliviana anuló este domingo la orden de prisión contra Héctor Arce, ex ministro de Justicia del ex mandatario Evo Morales, quien podrá dejar la residencia de la embajada de México donde permanece refugiado desde hace once meses, anunció su abogado.

"Ya no pesa sobre él ningún mandamiento de aprehensión, así que, si así lo viera por conveniente, mi cliente podría salir de la embajada", declaró su abogado Aimore Álvarez al portal de periódico El Deber.

La Fiscalía General investigaba a Arce por el delito de fraude en las elecciones nacionales de octubre de 2019 ante la presunta manipulación de la información correspondiente a esos comicios, en los que Morales ganó un cuarto mandato antes de que fueran anulados por supuestas irregularidades y se diera un golpe de Estado.

Su abogado comentó que la decisión judicial se basó en que Arce no había sido notificado del proceso en su contra y sus abogados no tuvieron acceso al cuaderno de investigaciones, lo que habría vulnerado sus derechos constitucionales.

La residencia mexicana acoge a cinco ex ministros y a otros dos ex funcionarios del gobierno de Evo Morales, quienes esperan un salvoconducto que les permita salir de Bolivia. Sobre ellos pesan denuncias sobre supuestos delitos de fraude electoral, sedición y terrorismo.

Morales, exiliado en Argentina, solicitó este domingo levantar las demandas existentes contra los ex funcionarios, incluyendo la ex presidenta del Tribunal Supremo Electoral María Eugenia Choque.