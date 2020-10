Tribunal declara a Luis Arce presidente electo

El ex presidente centrista Carlos Mesa logró 28.8 por ciento de los sufragios y el empresario derechista Luis Fernando Camacho sumó 14 por ciento, al finalizar el conteo la madrugada de ayer.

A su vez, resaltó que estas elecciones implicaron un éxito para avanzar en la profunda crisis del año pasado, aunque aún no hayan cicatrizado las heridas , tras los anulados comicios de 2019 por presunto fraude, que generó una crisis social con 36 fallecidos y la renuncia del ex presidente Evo Morales.

En tanto, el ex presidente de Bolivia Evo Morales partió ayer por la tarde desde Argentina hacia Caracas en un avión oficial del gobierno venezolano, informó la agencia oficial Télam. Morales, que estaba en Buenos Aires desde diciembre en calidad de refugiado, partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza de esa ciudad, entre rumores sobre la fecha de su vuelta a Bolivia.

El Centro Carter –que actúa como observador en procesos electorales y hace papel de mediador en crisis internacionales– brindó un informe preliminar, en el que reconoció la labor del TSE, ya que garantizó el pluralismo político y condujo con independencia, imparcialidad y transparencia un complejo proceso electoral que devuelve al país a la normalidad constitucional .

Más temprano, el alto representante de la Unión Europea felicitó a Arce y al pueblo boliviano por haber demostrado un fuerte compromiso con la democracia , según un comunicado. Estados Unidos ya había congratulado al ganador antes de que finalizara el cómputo.

Los pasados días también lo hicieron diversos observadores internacionales, como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, que avalaron los comicios y descartaron un fraude.