Califica Francia de "inaceptables" declaraciones de Erdogan

París. La presidencia francesa calificó este sábado de "inaceptables" las declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien puso en duda "la salud mental" de su homólogo francés Emmanuel Macron, debido a su actitud hacia los musulmanes.

"Las palabras del presidente Erdogan son inaceptables. El exceso y la grosería no son un método. Exigimos a Erdogan que cambie el curso de su política porque es peligrosa desde todos los puntos de vista. No entramos en polémicas inútiles y no aceptamos los insultos", comentó a la AFP la presidencia, que anunció un llamado a consulta del embajador de Francia en Ankara.