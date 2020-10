Da tumbos mentales Trump ante su rezago en la lucha electoral

No es la primera vez que Trump pretende saber más que los expertos, pero políticamente lo más urgente para él es desviar la atención sobre su manejo irresponsable de la pandemia, su flanco más vulnerable en esta elección.

Todo esto en momentos en que Estados Unidos padece un rebrote con incrementos en el promedio semanal de casos registrados en 48 de los 50 estados y con índices no vistos desde junio. Estados Unidos sigue en primer lugar en el mundo en casos totales, más de 8 millones, y muertes con casi 220 mil. Y la crisis económica tiene dimensiones sin precedente desde la Gran Depresión.

Las tendencias de intención del voto continúan otorgando una ventaja de 11 puntos al demócrata Biden a escala nacional, con márgenes más reducidos pero aún significativos en estados que serán claves en determinar el resultado, incluyendo Florida, Pensilvania, Wisconsin, Michigan y Arizona.

No estoy haciendo campaña con temor. Pienso que estoy haciendo campaña con ira. Haciendo campaña contento porque hemos hecho una gran labor , comentó en Arizona a periodistas en su cada vez más usual incoherencia, al responder a los sondeos en su contra.

Aunque en público mantienen su confianza en la victoria, estrategas de la campaña de relección del presidente están expresando cada vez más alarma por el pronóstico adverso para su candidato, con algunos de hecho ya explorando empleos en un mundo pos-Trump, reporta en su primera plana el New York Times.

Mientras, sus problemas personales ahora son asuntos de Estado. El Departamento de Justicia, buscando descarrilar una demanda por difamación contra el presidente presentada por la escritora E. Jean Carroll, quien lo acusó de violación sexual hace dos décadas en una tienda departamental, argumentó que aunque ese incidente ocurrió mucho antes de que Trump fuera presidente, su declaración negando la acusación fue un acto oficial porque lo dijo en respuesta a preguntas de reporteros en su capacidad de mandatario. La maniobra, según expertos legales, busca descarrilar la demanda usando una ley que escuda a funcionarios federales de demandas por difamación.

En tanto, la campaña de Trump está usando no sólo un par de himnos pop de la comunidad gay de hace tres décadas (YMCA y Macho man, de The Village People) sino ahora la famosa rola de Credence Clearwater Revival Hijo afortunado (Fortunate son). Esa canción, según su autor y líder de esa banda, John Fogerty, es una denuncia sobre cómo los ricos no pagan impuestos y evadieron su servicio militar obligatorio durante la guerra de Vietnam, o sea, gente exactamente como Trump, quien hizo ambas cosas.