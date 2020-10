Hallan helicóptero argentino en operativo antidrogas en Paraguay

Buenos Aires. Un helicóptero con la inscripción del Ministerio de Seguridad Bonaerense que fue alquilado a una empresa extranjera en 2019 para el Operativo Sol por la ex gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, fue encontrado en Paraguay junto a ocho avionetas en un aeródromo de la ciudad de Areguá, a 18 kilómetros al este de Asunción, durante un allanamiento en un operativo antinarcótico.

La administración de la ex gobernadora contrató el aparato a la empresa Beech Flying, cuyo dueño es el empresario, con antecedentes Leonardo Spokojny, amigo del ex presidente Mauricio Macri y conectado con familiares del ex presidente de Paraguay Horacio Cartes; acusado varias veces de contrabando y narcotráfico en su país.

En las imágenes televisivas se observa que en el helicóptero figuran el escudo de Policía de la Provincia de Buenos Aires y la inscripción “Escuela de Vuelo”; además de los colores azul, blanco y verde de la institución argentina.

Ante esta situación el Ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni sostuvo: “Es cierto que ese helicóptero prestó servicios en la provincia de Buenos Aires, es cierto que por sus servicios se le pagaron a la empresa más de 100 millones de pesos”, durante el pasado gobierno.

Recordó que cuando asumió el gobernador Axel Kicillof del Frente de Todos, la gobernación encontró toda la flota de helicópteros locales destruida en tierra, y el gobernador dio la orden de habilitarla rápidamente. El Hangar donde se encontró el helicóptero es de un reconocido narcotraficante de Paraguay: Ricardo Samudio.

Lo grave es que esto plantea una investigación en Argentina, y están apareciendo datos que pueden complicar seriamente al gobierno de Macri, por su amistad tanto con el dueño de la empresa y relaciones con el ex presidente de Paraguay y Samudio.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de “Per saltum “ de la empresa Google en el caso de injurias contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El juez en lo Civil y Comercial Federal, Javier Pico Terrero ya había considerado improcedente la demanda presentada por Google ya que no se cumplían los motivos que cita el Código en esta materia y también la Cámara validó la resolución de primera instancia y desestimó la apelación de Google en un fallo en el que subrayó “la inapelabilidad de las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas”.

Sobre la base de sus precedentes, el alto tribunal consideró que “resulta inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia cuando, como en el caso, se promueve contra una sentencia dictada por el superior tribunal de la causa”.

El gigante informático mencionó una situación de “gravedad institucional” y que el pedido “avanza sobre la propiedad privada y los secretos comerciales de Google”, que se “pone en riesgo el derecho a la privacidad y seguridad de la información de los usuarios sin ninguna justificación”.

Sin embargo, Fernández instaló su demanda después de abrir un servidor de Google con su nombre y encontró la frase “Cristina Fernández de Kirchner ladrona de Argentina”, lo cual es una grave afectación para vida y el honor de “cualquier persona” en el mundo.