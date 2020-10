Aviva incertidumbre en EU hospitalización de Trump por Covid-19

De hecho, insistió en realizar mítines masivos sin medidas de sana distancia y mascarillas, actitud que mantuvo esta misma semana en Minnesota y en varias reuniones privadas, incluso el mismo jueves, aun después de que sabía que Hicks, con quien había viajado esta semana, se había contagiado.

El martes, durante el primer debate presidencial, Trump se burló de su contrincante demócrata, Joe Biden, por usar siempre cubrebocas. Biden respondió que su contrincante era un tonto por no respetar las recomendaciones para evitar la propagación del Covid-19.

Hoy Biden fue diplomático afirmando que ante este noticia este no puede ser un momento partidista. Tiene que ser un momento americano. Tenemos que unirnos como nación . Pero recordó que el virus no desaparecerá por sí solo. No tuvo que expresar su agradecimiento porque la noticia coloca la contienda justo donde Biden deseaba: sobre la pandemia.

La presidenta de la cámara baja y la demócrata más poderosa en Washington, Nancy Pelosi, fue un poco más directa: entrar en multitudes sin cubrebocas y todo lo demás fue un tipo de invitación descarada a que esto sucediera .

Ahora nadie sabe bien qué sigue. A 31 días de la elección, Trump estaba perdiendo en las encuestas nacionales y en sondeos de varios estados claves. Su campaña depende de su personalidad y presencia física en eventos. Más aún, sus estrategas estaban buscando cómo desviar la atención del flanco más débil de su candidato –el manejo de la pandemia– al buscar generar temor contra una izquierda radical y desconfianza al proclamar que esta será una elección fraudulenta (si no ganan). Pero ahora, con el jefe en el hospital, el presidente es símbolo de las consecuencias de su propio fracaso en enfrentar la pandemia.

Además, con el pronóstico incierto de un hombre de 74 años técnicamente obeso –o sea, entre los factores mayores de riesgo para los contagiados de Covid– ya se está especulando sobre los escenarios a corto plazo. La conversación pública ya aborda el tema de la Enmienda 25, bajo la cual un presidente incapacitado traslada sus poderes a su vicepresidente, en este caso Pence. Pero también se recuerda que la tercera persona en la fila de transición, en caso de que el vicepresidente enferme, es el presidente de la Cámara de Representantes, en este caso la demócrata Nancy Pelosi.