Internacional Progresista condena juicio ‘amañado’ contra Assange

Londres. Miembros del Consejo de la Internacional Progresista, “apoyamos la libertad de Julian Assange frente al juicio de extradición ilegal y peligroso que se esta llevando a cabo contra él actualmente en Londres”, difundieron.

En una carta, explicaron que Julian Assange ha sido un periodista, editor e intelectual que ha definido el mundo y cuya labor ha sido crucial para promover la justicia mundial. El enjuiciamiento por los Estados Unidos de un ciudadano australiano por sus actividades periodísticas realizadas en países soberanos de Europa constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional.

Lo que es más peligroso, sienta un precedente jurídico que significa que cualquier disidente de la política exterior de los Estados Unidos puede ser enviado a los Estados Unidos para ser condenado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. Los resultados del caso amenazan la libertad de expresión y la soberanía nacional en todo el mundo.

Wikileaks ha sido una inspiración para los movimientos sociales de todo el mundo en su lucha por la verdad y la justicia. El trabajo de Assange como editor y periodista de WikiLeaks ha revelado más fechorías gubernamentales que cualquier otro medio de publicación en este siglo, desde el blanqueo de dinero hasta la corrupción en países como Islandia o Namibia.

Aunque recibió premios mundiales por su trabajo en defensa de los derechos humanos, sólo cuando Wikileaks comenzó a revelar los crímenes del gobierno de EU. - en particular, sus crímenes de guerra en Irak, la tortura en la Bahía de Guantánamo y el programa ilegal de guerra cibernética de la CIA revelado por los documentos filtrados de "Vault 7" - Assange fue tratado como un criminal y terrorista por Estados Unidos.

Debemos recordar que Assange esta siendo procesado ahora por nada más que actos de publicación.

Creemos que el apoyo a Julian Assange en el caso contra la extradición es una prueba de fuego para las fuerzas progresistas en todo el mundo. A pesar de su consecuencia histórica, este caso se ha mantenido demasiado tranquilo - y es la responsabilidad de todas las fuerzas progresistas para levantar sus voces ahora, continúa la misiva.

Mientras tanto, se ha dejado a Assange languidecer en el aislamiento, primero en la Embajada del Ecuador en Londres, y ahora en la prision de Belmarsh, donde se le mantiene en confinamiento 23 horas cada dia. Assange ya ha sufrido bastante y su prolongado encarcelamiento podria llevar a la perdida de uno de los mas valientes editores del siglo XXI. No apoyar a Assange en esta coyuntura seria un acto de cobardía monumental, y excepcional autodaño.

Sabemos que el caso de Julian Assange determinará más que solo su destino. El resultado del caso de Assange lleva el peso de nuestra seguridad colectiva contra los abusos de lxs poderosxs. Si no nos levantamos ahora, si no encontramos el valor para hablar en nombre de Assange, sera enviado a un tribunal secreto, encarcelado de por vida, y dejado a morir. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La solidaridad internacional con Assange se necesita ahora mas que nunca.

Lucharemos contra la extradición a EU hasta que sea libre, finaliza el documento.