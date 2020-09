Atiza Donald Trump su campaña electoral de miedo e infundios

Trump parece estar dispuesto a comprobar el argumento de los demócratas al continuar con su extraordinaria postura de que no está dispuesto a comprometerse a respetar los resultados del voto (si no le son favorables). Cada día reitera sin evidencia que el voto por correo –el cual tendrá dimensiones inéditas como resultado de las condiciones de la pandemia– será el instrumento de fraude masivo.

Por su parte, Sanders, la figura política progresista más influyente del país, quien está promoviendo el voto por Biden, envío ayer un mensaje: De lo que estamos hablando en esta elección es sobre el futuro de nuestra democracia, de nuestra economía, de nuestro sistema de salud; ah, y por cierto, el futuro del planeta. Además de eso, no hay mucho en juego . Sanders ha subrayado que no hay mayor amenaza a esta república que Trump ( https://www.jornada.com.mx/2020/09/14/opinion/021a2pol ).

Con ello se nutrió la creciente preocupación de que Trump desea poder proclamar que hay una vacuna justo antes de las elecciones del 3 de noviembre, dando prioridad a su estrategia política sobre el desarrollo de una vacuna segura.

Y la campaña de Biden continúa usando el manejo irresponsable de la pandemia del presidente como una de sus principales armas. Yo confío en las vacunas. Yo confío en los científicos, pero no confío en Donald Trump , afirmó en un discurso.

Las mentiras y las distorsiones que ya son parte de la narrativa oficial de Trump lo llevaron a momentos incómodos cuando en un foro de ABC News, en Filadelfia, el pasado martes, aceptó responder a preguntas de votantes indecisos, donde asombró al asegurar que no tiene ninguna duda sobre cómo manejó la respuesta a la pandemia, de que estaba seguro que el Covid-19 se desvanecerá con o sin vacunas y, en otro momento, ante la pregunta de por qué no ha reconocido que existe un problema de racismo en este país, respondió: bueno, espero que no hay un problema de raza. Te puedo decir que no lo hay conmigo porque yo tengo gran respeto por todas las razas, para todos . Eso es noticia.