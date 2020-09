Disparos de cohetes desde Gaza buscan “impedir” la paz: Netanyahu

Jerusalén. Los disparos de cohetes de las últimas horas desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí buscan "impedir" la "paz" de Israel con los países árabes del Golfo, declaró este miércoles el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"No me sorprende que los terroristas palestinos hayan disparado contra Israel justo en el momento de esta ceremonia histórica. Quieren impedir la paz, pero no lo lograrán", declaró Netanyahu en un comunicado. Los disparos de cohetes desde la Franja de Gaza coincidieron con la firma de acuerdos de normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y Baréin en Washington.

El ejército israelí bombardeó este miércoles de madrugada varios sitios de la Franja de Gaza, después de que se dispararan cohetes desde el enclave hacia Israel, según fuentes de seguridad palestinas.

El martes por la noche, se lanzaron desde Gaza cohetes en señal de protesta por la firma, en Washington, de los acuerdos de normalización de las relaciones entre el Estado hebreo y dos países árabes, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, y el ejército israelí respondió con bombardeos, según esas fuentes.

Israel responde



El miércoles por la mañana, antes del amanecer, las sirenas resonaban en varias ciudades israelíes pegadas a la Franja de Gaza, el enclave palestino de dos millones de habitantes que está bajo el control de Hamás y sometido a un bloqueo israelí, según el ejército de ese país.

La radio oficial de Hamás en la Franja de Gaza anunció al menos tres tiros de cohetes el miércoles de madrugada hacia Israel y varias fuentes de seguridad en Gaza informaron de que se produjeron bombardeos aéreos israelíes en el enclave.

Según el ejército israelí, se lanzaron dos cohetes el martes desde Gaza hacia Israel, uno de los cuales fue interceptado por el escudo antimisiles israelí.

El segundo cohete impactó en la ciudad de Ashdod, situada entre Gaza y Tel Aviv, según los servicios de socorro locales, que dieron cuenta de al menos dos heridos leves.