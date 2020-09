Revelan que Trump ocultó la gravedad de la pandemia

Trump, a quien ayer preguntaron periodistas si suprimió la gravedad del coronavirus, reiteró: “tal vez lo hice para reducir el pánico… Yo amo a nuestro país y no quiero que la gente esté asustada”.

Según un nuevo libro del periodista, Trump admitió en marzo que de manera deliberada minimizó la gravedad de la pandemia, porque no quiero crear pánico .

A principios de febrero, mientras el presidente declaraba al público que el nuevo virus no era peor que la influenza temporal, que pronto desaparecería y que el gobierno tenía todo bajo control, Trump le contó al veterano periodista Bob Woodward que la situación era muy grave, ya que “uno sólo respira el aire y así se trasmite… También es más grave que la influenza más fuerte. Esto es cosa letal”.

En otro momento, Trump es citado comentando a uno de sus asesores: “mis chingados generales son un montón de maricas (pussies). Están más preocupados por sus alianzas que por tratados de comercio”, se quejó el presidente en 2017, según el libro de Woodward.

También cuenta que el ex secretario de Defensa de Trump, el general James Mattis, comentó al ex director de inteligencia nacional Dan Coats que el presidente es peligroso y que no sabe la diferencia entre la verdad y la mentira .

Explicando la química que existía con el líder norcoreano Kim Jong-un, Trump dijo al periodista: “Te encuentras con una mujer. En un segundo sabes si va a ocurrir o no. No te tardas 10 minutos y no te toma seis semanas. Es como, wow. Ok… menos de un segundo”.

Mientras las revelaciones del libro retumbaban por Washington, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Reprsentantes anunció que había recibido una nueva queja de un denunciante oficial, el ex subsecretario de inteligencia y análisis del Departamento de Seguridad Interna Brian Murphy, quien afirma que sus jefes le ordenaron suprimir inteligencia sobre actividades de interferencia rusa en las elecciones estadunidenses porque hacía ver mal al presidente .

También se le ordenó modificar informes de inteligencia para reducir la amenaza de los supremacistas blancos en este país y elevar la importancia de grupos de izquierda .

Pero tal vez lo más increíble es que es muy probable que todo esto no tenga ningún efecto negativo para Trump en la contienda electoral.