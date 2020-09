American curios / Mal estado

La república/ democracia/ imperio estadunidense está en mal estado. Aquí una selección de algunos de los síntomas del malestar exhibidos en la última semana:

Varios medios, expertos electorales y políticos se están preparando para unos comicios en el país que proclama ser el modelo supremo de democracia, en los cuales no todos los votos cuentan, no se contarán todos los votos, millones con derecho al voto no podrían ejercerlo y Donald Trump, quien busca su relección, declarando repetidamente que el proceso será viciado por un magno fraude y que no reconocerá el resultado si es en su contra.

En un mitin en Carolina del Norte, el presidente invitó a sus seguidores a votar dos veces, una por correo y otra en persona. Eso es un delito.

La disidencia masiva expresada en movimientos como Black Lives Matter, los ambientalistas, los defensores de derechos y libertades civiles y hasta la cúpula neoliberal demócrata, ha sido acusada por el régimen de ser una izquierda radical que incita a la violencia en las calles y, por lo tanto, debe ser reprimida y enfrentada por milicias armadas patriotas . (Ojo, 93 por ciento de las acciones de protesta de Black Lives Matter han sido pacíficas).

El presidente amenazó con suspender fondos federales a ciudades con gobiernos demócratas que, según él, han permitido a los anarquistas crear zonas sin ley ni orden.

El Departamento de Seguridad Interna, según informes oficiales preliminares, califica a los supremacistas blancos como el peligro más letal del terrorismo doméstico que enfrenta Estados Unidos, reporta Politico.

Estados Unidos continúa como el país más contagiado por Covid-19 en el mundo. Cuando la cifra de muertos por la pandemia se aproxima a 190 mil en este país, el presidente está jugando golf.

Al continuar la crisis económica detonada por el manejo de la pandemia, casi uno de cada ocho hogares no cuenta con suficiente comida, reporta el New York Times.