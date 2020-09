Jacob Blake, afroamericano baleado por policía habla desde el hospital

Washington. Jacob Blake, el hombre negro que recibió disparos en la espalda por parte de un oficial de policía blanco en Wisconsin el mes pasado, habló por primera vez desde su cama de hospital en momentos en que las manifestaciones por la justicia racial continuaban sacudiendo las ciudades estadounidenses.

En un video publicado en Twitter, Blake, vestido con una bata de hospital verde, describió sentir un constante dolor después de quedar paralizado de la cintura para abajo.+

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj