Ex ministro español acusado de represor responde a juez argentina

Viernes 4 de septiembre de 2020. Buenos Aires. La juez federal argentina María Servini de Cubría interrogó ayer al ex ministro español Rodolfo Martín Villa, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en la dictadura de Francisco Franco y durante la transición a la democracia. El acusado declaró por videoconferencia desde el consulado general de Argentina en Madrid, hasta donde llegaron familiares de las víctimas.

Es un hecho histórico en la justicia universal que se logró después de años de obstáculos por falta de cooperación del país europeo. Entre los cargos que se imputan al ex funcionario figura haber ordenado, como titular de los ministerios de Relaciones Sindicales y de Gobernación, la represión a trabajadores entre 1976 y 1977 con saldo de 11 muertos y decenas de heridos.

Este proceso que comenzó en los tribunales argentinos hace años está centrado en el delito de homicidio calificado que se cometió con el concurso premeditado de dos o más personas, previsto en el artículo 80, inciso sexto, del código penal argentino aplicando el principio de jurisdicción universal, por el cual el juzgado a cargo de Servini asumió la competencia para abordar estos crímenes que no investigan los tribunales españoles. Además, se trata de delitos imprescriptibles.

En 2014 Servini de Cubría y el fiscal Ramiro González estuvieron en España para analizar las investigaciones en ese país, escucharon testimonios y visitaron lugares relacionados con los hechos.

El ex ministro, figura destacada de los años de la transición, ha dicho que quería comparecer para defender su inocencia , y el pasado 25 de agosto envió a la juez cartas de apoyo con testimonios de cuatro ex presidentes del gobierno español: los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y los conservadores José María Aznar y Mariano Rajoy, así como de ex líderes sindicalistas.

“Las cartas, que alaban la labor política desarrollada por Martín Villa durante la transición a la democracia en España, fueron –según la opinión de los querellantes– un intento burdo y grotesco por ejercitar una presión política sobre la juez Servini, quien después de varios años tiene la posibilidad de interrogar por primera vez a uno de sus acusados”, de acuerdo con un informe de la agencia oficial argentina Télam.