Hoteles Marriot salen de Cuba presionados por Donald Trump

La Habana. La cadena hotelera estadunidense Marriott International abandonó sus operaciones en Cuba debido a las presiones del gobierno de Donald Trump, reflejan reportes del sector en Europa.

El boletín digital Reportur agrega que ese abandono se llevó a cabo a partir del pasado 1 de septiembre como un elemento adicional a los ya reflejados por Washington contra La Habana, recrudecidos contra el turismo de la isla desde junio de 2019.

Marriott International anunció que canceló sus operaciones en Cuba después que el gobierno de Estados Unidos le suspendiera la licencia para operar hoteles en la isla.

La directora de Comunicación de la compañía para América Latina y el Caribe, Kerstin Sachl, señaló a la prensa que pueden confirmar tal noticia, cuando ya no estarán operando el Four Points by Sheraton de La Habana.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció a la hotelera el pasado mes de junio que no le permitiría abrir otros hoteles que estaban en proceso de preparación y le ordenó cerrar el Sheraton Four Points de La Habana (antiguo Hotel Quinta Avenida). Este era el único hotel administrado por una empresa estadunidense en Cuba.

En 2018, la administración de Donald Trump le renovó la licencia para operar hoteles en Cuba, pero este año decidió suspenderla, reitera el medio electrónico.

El mandatario estadunidense minó la apertura de la isla impulsada por la administración de Barack Obama, bajo la justificación de no apoyar el enriquecimiento del gobierno cubano, y realmente como presión para fortalecer las restricciones económicas de hace más de 50 años.