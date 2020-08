Fiscales exigirán penas muy duras contra asesinos de George Floyd

Los fiscales no precisaron la duración de las penas que planean solicitar, pero la pena máxima por asesinato en el estado de Minnesota es de 40 años de cárcel.

Además, Floyd había dicho clara y repetidamente a los agentes que no podía respirar , añadieron.

Chauvin, de 44 años, es acusado de asesinato involuntario, al presionar su rodilla durante cerca de nueve minutos sobre el cuello de Floyd, asfixiándolo. Sus tres ex colegas Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao son acusados de asistir en un asesinato involuntario.

Los policiales abusaron de su posición de autoridad y Chauvin manifestó una crueldad particular , infligiendo violencia gratuitamente , ante numerosos testigos, especialmente niños, subrayó el fiscal Keith Ellison.

El hombre negro de 46 años residente de Minneapolis, Minnesota, murió en mayo luego de que el policía blanco Derek Chauvin se arrodilló sobre su cuello ignorando las súplicas de Floyd, quien gritó varias veces que no podía respirar. El detenido estaba desarmado, con las manos esposadas a la espalda y tumbado boca abajo, mientras Chauvin y dos de sus compañeros se arrodillaban sobre él.

Minneapolis. Los fiscales estadunidenseS planean exigir penas excepcionalmente duras para los policías acusados de la muerte de George Floyd en Minneapolis, por mostrar una crueldad particular y por la condición vulnerable de la víctima.

El lema de la marcha, a la que asistieron decenas de miles de personas de todas las razas, fue Quita tu rodilla de mi cuello , en alusión al asesinato de Floyd.

Brooke Moreland, mujer negra y madre de tres hijos, quien asistió a la marcha en Washington expresó la importancia de participar en las elecciones como conmemoración de la marcha a Washington de 1963 para exigir empleos y libertad, también abrieron paso a un mensaje central: vota y exige el cambio en las próximas elecciones de noviembre.

Como personas negras, debemos comprender cómo muchos murieron para que nosotros fuéramos capaces de sentarnos en público, votar, ir a la escuela y poder caminar libremente y vivir nuestras vidas , dijo Moreland, de 31 años.

Si cada elección es una oportunidad, entonces ¿cómo nos atrevemos a no votar después de que nuestros antepasados lucharon para que estemos aquí?

Comicios y racismo

Esa determinación podría ser crítica en la elección presidencial cuando la contienda surge como un punto de tensión. El presidente Donald Trump, en la Convención Nacional Republicana de esta semana, enfatizó un mensaje de ley y orden para su base de seguidores, mayoritariamente blanca. Su rival demócrata, Joe Biden, ha expresado empatía hacia las víctimas de la brutalidad policial y está contando con una fuerte participación de los afroestadunidenses para ganar en estados críticos como Carolina del Norte, Florida, Pensilvania y Michigan.

Al iniciar la fase final de la campaña, hay un intento cada vez más enérgico entre los estadunidenses de raza negra de transformar en poder político la actual frustración ante la brutalidad policial, el racismo sistemático y los estragos desproporcionados del coronavirus.

Si no votamos en cantidades que nunca antes hayamos visto y permitimos que este gobierno siga haciendo lo que hace, nos dirigiremos a un camino de destrucción grave , dijo Martin Luther King III a The Associated Press antes de hablar ante la multitud.