Canadá extiende otro mes las restricciones a viajeros extranjeros

Ottawa. Canadá anunció esta tarde que ampliará otro mes la prohibición actual para la mayoría de los viajeros internacionales hasta el 30 de septiembre con el fin de frenar la propagación de la Covid-19.

"Nuestro Gobierno va a ampliar las restricciones vigentes para los viajes internacionales hacia Canadá un mes, hasta el 30 de septiembre de 2020, para limitar la introducción y propagación de la Covid-19 en nuestras comunidades" , indicó el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, en un tuit.

Our government is extending the existing restrictions on international travel to Canada by one month - until September 30, 2020 - to limit the introduction and spread of COVID-19 in our communities. (1/2)