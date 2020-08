Trump, "peligrosamente incapaz para desempeñar otro mandato"

Sábado 22 de agosto de 2020. Estamos profundamente preocupados por la seguridad de la nación y nuestra postura ante el mundo bajo el liderazgo de Donald Trump. El presidente ha demostrado ser peligrosamente incapaz de desempeñar otro mandato , comienza una declaración con 10 argumentos en la que 70 republicanos manifiestan que apoyarán al demócrata Joe Biden en las próximas elecciones.

Los 70 firmantes son ex funcionarios de Seguridad Nacional durante los gobiernos de Ronald Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush y Donald Trump, así como miembros del Congreso, quienes afirman que Trump, “con sus acciones y retórica (…) le ha fallado a nuestro país”.

Entre los firmantes figuran asesores de los departamentos de Estado y de Justicia, embajadores y miembros de la oficina de la Presidencia. Entre ellos están el ex embajador en México y director de Inteligencia Nacional, John Negroponte; el ex secretario de Defensa, Chuck Hagel, y el ex secretario de Estado, Richard Armitage.

Los republicanos afirman que Trump decepcionó a millones de electores y que es un peligro que gane otro mandato, mientras el candidato demócrata Joe Biden tiene el carácter, experiencia y temperamento para encabezar a la nación. Creemos que él restaurará la dignidad de la presidencia, unirá al país y le devolverá su carácter de líder mundial . Agregaron que si bien difieren de muchas de las políticas del demócrata, lo importante ahora es detener el asalto de Trump a nuestra nación .

En el primer punto señalan que Trump destruyó el liderazgo mundial de Estados Unidos, arruinado su reputación y su influencia al socavar la relación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y con la Unión Europea, y dañó alianzas de muchos años. nuestros amigos y enemigos lo ven poco fiable, inestable e indigno de respeto .

El segundo punto es su incapacidad de liderar al país durante la crisis por la pandemia de coronavirus. Trump ha pasado la mitad del año transmitiendo desinformación, socavando a los expertos de salud pública, atacando a funcionarios locales y estatales y manifestando autocompasión. Ha demostrado que le importa más la elección que la salud de los estadunidenses .

En tercer lugar, acusan al presidente de involucrar a Rusia, Ucrania y China en su campaña de 2016, y de denunciar anticipadamente un fraude en las elecciones de este año, con lo que daña la integridad del proceso electoral estadunidense.

En otro punto acusan a Trump de alinearse con dictadores en vez de defender los valores estadunidenses, en alusión a las veces que ha elogiado al líder norcoreano Kim Jong-un, y expresado su admiración por el presidente ruso Vladimir Putin en oposición a nuestra comunidad de inteligencia y se autoproclamó gran admirador del mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, quien llegó al poder por medios antidemocráticos.

En quinto lugar, acusan a Trump de atacar a las fuerzas armadas, a las agencias de inteligencia y a los diplomáticos estadunidenses, además de mostrar desprecio a prisioneros de guerra estadunidenses, sectores que los firmantes consideran merecen admiración y respeto.