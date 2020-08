Joe Biden recupera la promesa de un Estados Unidos "para todos"

Viernes 21 de agosto de 2020. Nueva York. La Convención Nacional Demócrata culminó con su abanderado Joe Biden declarando que rescatará al pais de sus múltiples crisis y recuperará la promesa de Estados Unidos para todos como su próximo presidente.

El espectáculo político, por primera vez producido como acto virtual, llegó a su fin en su cuarto día con la presentación del candidato presidencial por medio de las voces de su familia, sus colegas políticos y de gente común por todo el país.

Una y otra vez se subrayó su decencia y su empatía con todos, conocidos y desconocidos, y que tras una larga carrera política de casi 50 años –como senador y dos periodos como vicepresidente– es uno de los candidatos presidenciales con mayor experiencia en la historia del país; todo para contrastar con el actual residente de la Casa Blanca.

Biden aceptó formalmente su nominación como candidato presidencial demócrata y declaró ante las cámaras –sin público presente, sin conjuntos musicales, sin globos, con todo el circo de una convención física ausente y sustituida por esta versión pandemia– que será “un aliado de la luz, no de la oscuridad… optaremos por la esperanza sobre el temor” y reiteró que esto se trata de una batalla por el alma del país .

Declaró que hay cuatro crisis históricas, con la pandemia, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, la urgencia de la justicia racial y el cambio climático.

La opción no puede ser más clara. Enjuicien a este presidente sobre los hechos , dijo, y presentó la lista de datos del desastre de la salud pública y la crisis económica. “El presidente no asume ninguna responsabilidad, culpa a los demás… No tenía que ser así”, acusó.

Afirmó tener un plan para enfrentar la pandemia, así como con el fin de reactivar la economía en beneficio de las mayorías. Esta campaña no se trata sólo de ganar votos, es sobre ganar el corazón y, sí, el alma de Estados Unidos, ganarla por los generosos entre nosotros, no los egoístas, ganarla para los trabajadores que mantienen funcionando a este país, y no sólo para algunos privilegiados de hasta arriba .

Prometió un nuevo sistema de migración basado en nuestros valores , reforzar los sindicatos que construyeron la clase media , elevar los salarios de los trabajadores esenciales, así como obligar a los más ricos a pagar su parte en impuestos, y prometió “restaurar la promesa de America para todos”.

Biden será, si gana, el presidente de mayor edad en la historia al inicio de su mandato (cumplirá 78 años) y, en los hechos, es el candidato de la cúpula geriátrica del partido –la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el ex presidente Bill Clinton y Hillary Clinton, el líder de la bancada minoritaria del Senado Charles Schumer– algo que él mismo reconoce al calificarse como una figura de transición .