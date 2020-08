“Las cosas no van bien”, admite líder de emergencias sanitarias en España

Madrid. El director de emergencias sanitarias en España, el doctor Fernando Simón, advirtió este jueves que "las cosas no van bien" ante el rampante crecimiento de los contagios e incluso pidió ayuda a los "influencers" para conscienciar a los más jóvenes.

"Las cosas no van bien (...) Por favor, que no se confunda nadie, esto no podemos dejar que siga", reclamó el doctor Simón, encargado de monitorear la evolución de la epidemia en España.

El país registra la mayor incidencia del virus en Europa occidental. En las últimas dos semanas, 137 personas se contagiaron por cada 100 mil habitantes, muy por encima de las tasas registradas en Francia (45.8), Reino Unido (20.5), Alemania (17.7) o Italia (10.7), según cálculos de AFP.

Suben los contagios en #Europa#Alemania suma 1.707 nuevos contagios en 24 horas, un nivel que no registraba desde abril. Mientras, España y Francia superan los 3.000 nuevos casos diarios.



La situación en Alemania en el análisis de Araceli Viceconte.#somosDW /e pic.twitter.com/mhnr4Wlyur — DW Español (@dw_espanol) August 20, 2020

En el balance del jueves, el ministerio de Sanidad añadió más de 7 mil positivos llevando a 377 mil 906 el total. La mortalidad también incrementa con 122 fallecidos en los últimos siete días, cuando a finales de julio era de apenas 12.

Después de unas semanas atribuyendo este repunte al elevado número de pruebas PCR practicadas, Simón endureció el discurso este jueves, dirigiéndose especialmente a los jóvenes que son la población con más contagios en las últimas semanas.

Aunque muchos de los nuevos casos son leves o asintomáticos y la ratio de hospitalización es baja, el doctor advirtió que los ingresos y las defunciones aumentarán "a medida que se eleva la transmisión".

"Entiendo que la gente quiere ir de fiesta. Pero hay manera y manera de ir de fiesta", dijo, llamando a colaborar a las personalidades de internet.

"Toda la gente que pueda tener una influencia, tenemos que concienciar a las personas (...) Creo que hay muchos +influencers+ en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia", pidió.

El repunte de contagios se produce a pesar de que España ha adoptado restrictivas medidas para frenarlo: la mascarilla es obligatoria en cualquier lugar público, las discotecas se cerraron y no se puede fumar en la calle si no se puede mantener una distancia de dos metros con otras personas.