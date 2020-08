Jimmy Carter: Biden, con el carácter para restaurar EU

Fue incómoda la presencia del ex superestrella de la cúpula demócrata, Clinton, ya que su prestigio ha sido empañado al surgir el movimiento #MeToo. El ex mandatario sostuvo que Trump ha gobernado de manera irresponsable desde una Casa Blanca que se ha convertido en centro de tormentas donde sólo hay caos , y cuyo líder acusa a todos los demás.

Los ex presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton, el líder de la bancada demócrata del Senado, Charles Schumer, el ex secretario de Estado John Kerry, la hija y el nieto de John F. Kennedy, la profesora Jill Biden, doctora en educación y la esposa del candidato presidencial, junto con un mosaico de estrellas nuevas y veteranas del partido, fueron los encargados de ilustrar el tema de la segunda noche de la convención virtual: El liderazgo importa .

Como en cada una de las cuatro noches de la convención, una figura del mundo del espectáculo fungió como una especie de conductora, y anoche le tocó a la actriz Tracee Ellis Ross (hija de la legendaria Diana Ross), y John Legend fue la estrella musical, entre otros invitados.

En las dos horas de programación virtual de anoche, se realizó el proceso formal de la emisión de votos por las delegaciones de los 50 estados, la capital y seis territorios –esta vez realizado desde cada entidad (en lugar de dentro de una arena) por conducto de voces oficiales locales del partido, a maestros, líderes indígenas (entre ellos el presidente de la nación navajo, Jonathan Nez), migrantes y diversos activistas de derechos civiles–, con lo cual se oficializó la nominación de Biden.

Una y otra vez se resaltó la unidad necesaria para derrotar a Trump ante la triple crisis: salud pública, económica y racismo sistémico.

Mientras, Donald Trump viajó a Yuma, Arizona, a visitar la frontera para advertir sobre los fracasos de Biden en materia de migración y el peligro que representa para la seguridad fronteriza, y para elogiar su muro.

Aunque otros líderes republicanos evitaron comentar las palabras de Michelle Obama en la convención el lunes, Trump no resistió. En un tuit, y en una de las pocas ocasiones en que se podría argumentar que no está mintiendo y objetivamente tiene un poco de razón, escribió: por favor, alguien que le explique a Michelle Obama; Donald J. Trump no estaría aquí, en esta bella Casa Blanca, si no fuera por la labor realizada por su marido, Barack Obama . Pero como siempre, procedió a lanzar acusaciones histéricas, como la de que Obama y Biden cometieron traición .

Constreñida a un formato virtual por la pandemia de coronavirus, la convención Nacional Demócrata de este año, que se llevará a cabo del 17 al 20 de agosto en el Wisconsin Center, Milwaukee, incluirá un desfile de pesos pesados y estrellas nacientes demócratas, que declararán su apoyo a Joe Biden. Vía Graphic News