Oficializan nominación de Joe Biden en Convención Nacional Demócrata

Nueva York. Joe Biden fue oficializado como el candidato demócrata a la presidencia en la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata donde ex presidentes y otras figuras nacionales resaltaron la necesidad de liderazgo responsable y experimentado para enfrentar las múltiples crisis dentro y fuera del país como resultado del inepto y peligroso manejo de Donald Trump.

Los ex presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton, el líder de la bancada demócrata del Senado Charles Schumer, el ex secretario de Estado John Kerry, y la hija y nieto del presidente John F. Kennedy, la profesora Jill Biden, doctora en educación y la esposa del candidato presidencial, junto con un mosaico de estrellas nuevas y veteranas del partido, fueron los encargados de ilustrar el tema de la segunda noche de la convención virtual, “El liderazgo importa”.

Carter afirmó que “Joe tiene la experiencia, el carácter y la decencia para unirnos y restaurar la grandeza de Estados Unidos. Nos merecemos una persona con integridad y juicio, alguien que sea honesto y justo, alguien que esté comprometido con lo que es mejor para el pueblo estadunidense”.

Fue incómoda la presencia del ex superestrella de la cúpula demócrata Clinton ya que su prestigio ha sido empañado al surgir el movimiento de #MeToo. Sostuvo que Trump ha gobernado de manera irresponsable desde una Casa Blanca que se ha convertido en “un centro de tormentas, solo hay caos” y cuyo líder acusa a todos los demás.

Representando al ala progresista, Alexandria Ocasio-Cortez, la diputada y una de las herederas del movimiento insurgente de Bernie Sanders dentro del partido, se le ofreció un minuto y sólo un minuto- para hablar (la cúpula sigue ejerciendo su poder).

También hubo sorpresas. Continuando con la presencia de figuras republicanas anti Trump en la convención, esta noche se exhibió un video narrado por Cindy McCain, viuda del senador y candidato presidencial John McCain, reconociendo la larga amistad de su esposo con Biden y el ex secretario de Estado Colin Powell durante la presidencia de George W. Bush, también anunció su endoso al candidato demócrata.

Como en cada una de las cuatro noches de la convención, una figura del mundo del espectáculo fue una especie de conductora, y esta noche le tocó a la actriz Tracee Ellis Ross (hija de la legendaria Diana Ross), y John Legend fue la estrella musical, entre otros.

En las dos horas de programación virtual de esta noche, se realizó el proceso formal de la emisión de votos por las delegaciones de los 50 estados, la capital y seis territorios -esta vez realizado desde cada entidad (en lugar de dentro de una arena) a través de voces oficiales locales del partido, a maestros, líderes indígenas (entre ellos el presidente de la Nación Navajo, Jonathan Nez), inmigrantes y diversos activistas de derechos civiles -con lo cual se oficializó la nominación de Biden.

Una y otra vez, se resaltó la unidad necesaria para derrotar a Trump ante la triple crisis de la pandemia, la crisis económica y el racismo sistémico.

Mientras tanto, Donald Trump viajó a Yuma, Arizona, a visitar la frontera para advertir contra los fracasos de Biden sobre inmigración y el peligro que representa para la seguridad fronteriza y para elogiar su muro.

Aunque otros líderes republicanos evitaron comentar las palabras de la ex primera dama Michelle Obama en la convención el lunes, Trump no resistió. En un tuit, y en una de las pocas ocasiones donde se podría argumentar que no está mintiendo y objetivamente tiene un poco de razón, escribió: “por favor, alguien que le explique a Michelle Obama; Donald J. Trump no estaría aquí, en esta bella Casa Blanca, si no fuera por la labor realizada por su marido, Barack Obama”. Pero como siempre, procedió a lanzar acusaciones histéricas, incluyendo que Obama y Biden cometieron “traición”.