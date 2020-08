Mauricio Macri dice sentirse "orgulloso" por marchas anti cuarentena

Buenos Aires. El ex presidente Mauricio Macri envió un mensaje desde Suiza en que dice sentirse “orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer (lunes) para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”, como escribió en su cuenta de Twitter, en referencia a las marchas en esta esta capital y ciudades del interior realizadas por militantes de su alianza Juntos por el Cambio (JpC), que algunos medios de comunicación aliados al ex mandatario calificaron como “multitudinaria”, lo que no ocurrió.

Macri participó este martes de una reunión virtual con parte de la dirigencia de la derechista JpC, que decidió escribir una carta al presidente Alberto Fernández para que retire el proyecto de reforma judicial que debaten las comisiones del Senado, y que es rechazada por estos opositores sin haberla leído, como han confesado varios.

Esto se produce en momentos en que es citado a indagatoria el secretario privado de Macri, Darío Nieto, por la causa del espionaje ilegal, y Susana Martinengo, que trabajaba para el ex presidente y que aparece hablando con el grupo de espías ya identificados por un juez federal. También se indagará a 21 espías más, varios de ellos ligados a la ex ministra de Seguirdad, Patricia Bullrich.

La reunión virtual de JcP, que sesionó en un marco de tensión por varias ausencias importantes, como la del el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo no estar de acuerdo con las marchas, aunque aseguró respetar otras decisiones, cuando esta capital encabeza de acuerdo al número de habitantes la cifra más alta de muertos y contagiados por Covid 19, aunque se han flexibilizado muchas actividades.

Tampoco estuvieron otros dirigentes y según medios allegados a la reunión la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires , María Eugenia Vidal “participó en silencio”, destacando la euforia de Bullrich, a quien Macri dejó como presidenta de su partido Propuesta Republicana, y que fue convocante de las marchas.

En el escrito se especifica que para reformar la justicia se requiere de un amplio consenso entre los partidos políticos y otros y que no se puede discutir en el contexto actual . Esta firmada por un grupo de dirigentes del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), que está también en una difícil situación interna.

Las marchas destacaron por la violencia de las consignas, el furioso antiperonismo y anticomunismo, con la aparición incluso de un llamado Movimiento Unido del Patriarcado (MUP) enarbolando banderas y mensajes antifeministas, también de grupos fascistas, contra la reforma judicial y los proyectos gubernamentales sociales más importantes.

Hubo insultos racistas y ataques como lo hicieron en Córdoba contra un busto que recordaba al dirigente y líder sindical Agustín Tosco, uno de los más respetados y reconocidos en los años 70 en todo el país, además pidiendo “libertad”, calificando de "tiranía" al gobierno de Alberto Fernández, en desafío a la cuarentena, en momentos en que se produce un pico de contagios y muertos en el país.

Esta es la tercera movilización, convocada especialmente por el Grupo Clarín y La Nación, Infobae y otros, incrementada esta acción en momentos en que la investigación sobre escuchas ilegales, ha dejado en evidencia con pruebas irrebatibles una verdadera “asociación ilícita” entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), jueces, fiscales , periodistas y medios aliados al gobierno de Macri, para ejercer espionaje ilegal, formas extorsivas y persecución política contra sus opositores y el armado de falsas causas.

Por este accionar delictivo varios ex funcionarios de la administración de Cristina Fernández de Kirchner fueron detenidos preventiva e ilegalmente sin ser juzgados y por acusaciones falsificadas. La cantidad de jueces perseguidos, amenazados, trasladados y obligados a renunciar en el período en que gobernó Macri, así como el nombramiento de otros sin pasar por el Congreso, es decir violando la Constitución es hoy también motivo de investigaciones.

De hecho los funcionarios hoy acusados y procesados por la causa del espionaje ilegal contra casi un millar de personas, como el jefe y la subjefa de la AFI, Gustavo Arribas y Majdalani están libres, como otros acusados e investigados en este caso, para marcar la diferencia en las acciones jurídicas correctas de estos momentos.

“Muchos de los que convocaron no se hacen cargo de la convocatoria. Esa base de ambigüedad y deshonestidad, la carga de odio, el desconocimiento de las causas de la protesta por parte de los manifestantes caracterizaron este acto clandestino de la oposición. Demuestra también que los medios macristas han desinformado en temas como la Mesa Judicial, el aparato de espionaje montado por la AFI con el macrismo y sobre la problemática mundial con respecto a la epidemia” señala Página 12.

Añade “que el hecho de que Juntos por el Cambio tuviera que hacer esta marcha que pone al conjunto de la sociedad al borde de una crisis sanitaria de la que será responsable, da una idea de la importancia que le otorga a su control sobre Comodoro Py”, que es el lugar de tribunales donde se concentra el grupo de jueces que trabajaban abiertamente bajo las órdenes del ex presidente.

Mientras se está hablando de la necesidad también de una reforma en el Poder Judicial, que "hasta ahora el Judicial ha servido como resorte de otros poderes fácticos que hay en Argentina como los económicos, políticos y mediáticos", dijo el senador por Neuquén, Oscar Parrilli, quien preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Asimismo consideró que este proyecto busca "democratizar" a la Justicia y garantizar "el acceso del pueblo a la justicia".