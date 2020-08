México y Argentina abogan por un representante de AL frente al BID

Buenos Aires. Además del acuerdo que une a Argentina y Mexico en la fabricación de la vacuna contra el Covid-19, medios locales destacaron ayer en esta capital la coincidencia de ambos países, junto a otros de la región, en la oposición a que un representante de Estados Unidos dispute la futura presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ocupando el lugar que corresponde a un país lationoamericano.

El pasado 11 de agosto el canciller Felipe Solá dijo que hay acuerdo con México y otros países latinoamericanos para pedir un aplazamiento de la reunión del 12 y 13 de septiembre próximo para elegir el presidente del BID debido al agravamiento de la pandemia y por la imposibilidad de una negociación personal de los llamados gobernadores que eligen al titular de ese organismo.

Desde México, el canciller argentino Maximiliano Reyes sostuvo que “para nosotros lo importante es que el nuevo director general siga siendo latinoamericano y que nunca el banco se dirija bajo ninguna tentación geopolítica en el continente".

México apoya la candidatura de Gustavo Béliz Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia Argentina, quien es experto y ya fue funcionario del BID, mientras que desde Estados Unidos el gobierno de Donald Trumpo intenta imponer como candidato a su asesor, el cubano estadunidense Mauricio Claver- Cardone quien acusó al gobierno argentino de liderar el intento de “secuestrar” estos comicios

Señaló Solá que “ese aplazamiento (de las elecciones) es necesario porque no puede salir algo tan vital para nosotros como el nuevo presidente del BID de una reunión virtual” y recordó que desde que nació BID en 1959 el presidente estadunidense Dwight D. Eisenhower dijo que tendría sede en Washington pero con una presidencia latinoamericana”.

Solá añadió que “ahora algunos quieren romper con esa tradición que es muy importante para nosotros. El BID es fundamental para el futuro, pensando en el final de la pandemia. para la reconstrucción en nuestras economías en fundamental tener una visión latinoamericana en el BID porque somos los más golpeados económicamente”.

Claver Cardone del llamado, lobby cubano-estadunidense que integra junto al también asesor de Trump, el representante por Florida, Marco Rubio, quienes actúan abiertamente contra todo gobierno de América Latina que tenga una posición independiente de Washington cuestionó a la administración de Alberto Fernández por “obstaculizar” los comicios “porque no han podido o querido presentar una visión competitiva” para presidir este organismo multilateral de crédito.

De acuerdo a la revista digital Infobae, Claver –Cardone advirtió que cualquier intento de secuestrar una elección a pesar del reglamento muy claro, sería no sólo no democrático, sino también un esfuerzo que Estados Unidos” va a enfrentar muy profundamente” y añadió que esta actitud “busca subvertir el proceso, dejar al banco en parálisis, asustar al sector privado, porque una minoría no se debería imponer a una mayoría; fomentaría lentitud e incertidumbre en la gestión.(…) uno ve esta retórica de los años 60. Por favor, señores, estamos en el 2020. Estados Unidos no tiene ninguna intención imperialista hacia el hemisferio occidental. Miremos hacia el futuro.”.

Analistas económicos locales coinciden en que la decisión del gobierno de Trump desconoce todo lo actuado desde la creación del BID con lo cual Estados Unidos, intente utilizar ese organismo en su política injerencista sobre la región.