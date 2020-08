Volcán indonesio entra en erupción; cenizas se elevan hasta 5 mil metros

Medan, Indonesia. El volcán indonesio Sinabung entró en erupción el lunes lanzando en la atmósfera una columna de ceniza que se elevó hasta 5 mil metros y dejó en la oscuridad esta zona en el norte de la isla de Sumatra (Indonesia).

"Evitad las zonas rojas cerca de Sinabung", advirtió Armen Putera, un responsable local del centro indonesio de vulcanología.

Este volcán ya había experimentado una mortífera erupción en 2016 y su actividad se intensificó en los últimos días con dos pequeñas erupciones durante el fin de semana.

La erupción del lunes no produjo de momento ningún herido ni muerto, pero las autoridades indonesias advirtieron ante la intensa actividad en el volcán.

Just when you thought 2020 is done with disasters... Here is another, Sinabung volcano in Indonesia just erupted! pic.twitter.com/uwSVzzh9Pe