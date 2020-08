Indocumentados, eje en la economía de EU

Nueva York., Los trabajadores indocumentados –la gran mayoría mexicanos– contribuyen junto con sus familias con más de 1.67 billones de dólares a la economía estadunidense a través de su trabajo y como consumidores, pero están excluidos de toda asistencia económica del gobierno de Donald Trump durante la peor crisis económica y de salud pública desde la Gran Depresión, según una nueva investigación por expertos en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA).

A pesar de que la gran mayoría (78 por ciento) de indocumentados trabajan en empleos calificados oficialmente de esenciales durante esta crisis económica y de salud pública, son excluidos de todo apoyo federal otorgado a otros trabajadores estadunidenses.

Esa exclusion costará a Estados Unidos unos 14 mil millones de dólares en actividad económica, concluyen investigadores de North American Integration and Development Center (NAID) y el Institute for Research on Labor and Employment en su informe emitido por el Latino Policy and Politics initiative de UCLA.

Nuestros vecinos indocumentados y sus familias de estatus migratorio mixto (con parejas o niños con ciudadanía o residencia legal) contribuyen con más de 1.67 billones de dólares al producto interno bruto a través de su consumo y sus actividades de fuerza laboral, y ahora su poder adquisitivo reducido en medio de una creciente recesión es tanto una crisis de salud pública y económica , declaró Raul Hinojosa, principal autor del nuevo informe y director del NAID.

Comentó a La Jornada que esta crisis ha revelado las extremas desigualdades racistas sistémicas , y que cualquier propuesta que busca abordar dichas desigualdades requiere de políticas que incorporen a éste, el sector más vulnerable y golpeado por la crisis, empezando en el corto plazo a través de acceso a asistencia económica, y más a largo plazo al ofrecer vías para la legalización.