Trabajadores indocumentados, excluidos de asistencia económica en EU

Nueva York. Los trabajadores indocumentados -la gran mayoría mexicanos- contribuyen junto con sus familias con más de 1.67 billones de dólares a la economía estadunidense a través de su trabajo y como consumidores, pero están excluidos de toda asistencia económica del gobierno de Donald Trump durante la peor crisis económica y de salud pública desde la Gran Depresión, según una nueva investigación por expertos en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA).

A pesar de que una gran mayoría (78 por ciento) de los indocumentados trabajan en empleos calificados oficialmente como “esenciales” durante esta crisis económica y de salud publica, son excluidos de todo apoyo federal otorgado a otros trabajadores estadunidenses.

Esa exclusion le costará a Estados Unidos unos 14 mil millones de dólares en actividad económica concluyen investigadores de North American Integration and Development Center (NAID) y el Institute for Research on Labor and Employment en su informe emitido por el Latino Policy and Politics initiative de UCLA.

“Nuestros vecinos indocumentados y sus familias de estatus migratorio mixto [con parejas o niños con ciudadanía o residencia legal] contribuyen más de 1.67 billones de dólares al producto nacional bruto a través de su consumo y sus actividades de fuerza laboral, y ahora su poder adquisitivo reducido en medio de una creciente recesión es tanto una crisis de salud pública y económica”, declaró Raul Hinojosa, el principal autor del nuevo informe y director del NAID.

Comentó a La Jornada que esta crisis ha revelado la “extremas desigualdades racistas sistemicas”, y que cualquier propuesta que busca abordar esas desigualdades requiere de politicas que incorporen a este, el sector más vulnerable y golpeado por la crisis, empezando en el corto plazo a través de acceso a asistencia económica como mas a largo plazo al ofrecer vías para la legalización.

El informe documenta que la actividad económica de los trabajadores indocumentados genera 190 mil millones de dólares en ingresos al gobierno -mucho mas de lo que se requiere para su apoyo federal. “Es cruel negar asistencia financiera relacionada al Covid-19 a trabajadores indocumentados y sus familias, tambén es una política fiscal contraproducente con consecuencias negativas para todos los estadunidenses que se benefician de sus contribuciones económicas”, afirmo Hinojosa.

La investigación revela que la tasa de desempleo de los trabajadores indocumentados en esta crisis alcanzó 29 por ciento en mayo, el nivel más alto de todos los sectores demográficos del país.

“Ningún grupo ha sido afectado más por la pandemia Covid-19 y la crisis económica que los trabajadores indocumentados y sus familias de estatus mixto”, escriben los investigadores en el informe, Esenciales pero desechables, Señalando que a pesar de estar en sectores oficialmente clasificados como “esenciales”, los trabajadores indocumentados no solo son excluidos de apoyos y programas de asistencia federales, sino reciben los salarios más bajos y están concentrados en empleos de alto riesgo ante la pandemia.

“Los trabajadores indocumentados son fundamentales para nuestra economía, especialmente durante la pandemia cuando muchos de ellos nos están manteniendo alimentados, seguros y en salud como trabajadores esenciales, No sólo es justo reconocer sus contribuciones al incluirlos en los esfuerzos de recuperación, sino queda claro que no podremos rebotar de esta crisis si los dejamos atrás”, agregó Sonja Diaz, directora del Latino Policy and Politics Initiative.

Hinojosa comentó a La Jornada que “el desplome en remesas por los trabajadores indocumentados como los tiempos y manera de la recuperación económica en Estados Unidos son temas vitales para Mexico”.

El informe recomienda que trabajadores y sus familias deberían ser incluidos en todos los programas de estimulo económico a nivel federal, estatal y local, como todo programa de apoyo social ante la pandemia y una moratoria sobre deportaciones como mecanismos para legalizar a trabajadores esenciales y sus familias. El informe se puede consultar en: https://irle.ucla.edu