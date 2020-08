Explosión en Líbano, “reprobable indolencia burocrática”

Ciudad de México. Ex agregado de defensa militar en Líbano y Egipto, el general Juan Morales Fuentes opina sobre la explosión no nuclear más grande de la historia, ocurrida en Líbano, que “más allá de especulaciones de si fue un atentado o no, es el resultado de una trágica y muy reprobable indolencia burocrática. Estuvo almacenada durante varios años una carga altamente explosiva que solo se activa con una temperatura muy elevada. Las autoridades lo dejaron al 'ahí se va'. Pero las especulaciones se acrecentarán porque la región geopolíticamente es un cruce económico de caminos, más el ancestral aspecto religioso”.

En este sentido, el militar de carrera asevera que “dentro de las tareas fundamentales que tienen las fuerzas armadas en lo general es defender la soberanía de un país, luego garantizar la seguridad interior, además de realizar obras sociales, actividades cívicas y auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, que incluyen desastres naturales. Cuando se pide al ejército construir obras o administrar las aduanas, pues estamos auxiliando a resolver casos de necesidad y utilidad públicas”.

El General de División Juan Morales Fuentes expresa lo anterior en su calidad de presidente de la Asociación de Egresados del Colegio de la Defensa Nacional, y añade que “el Estado debe poner en práctica todo su potencial para que se garantice no solo su soberanía y la integridad como Estado. Debe garantizarse el marco del Estado de derecho, la libertad ciudadana, la paz y la justicia. Todo para construir un bien común”.

Juan Morales Fuentes participará este lunes 10 de agosto en el webinar “La seguridad nacional en México”, organizada por la Udlap Jenkins Graduate School. También hablará sobre el tema el ex-subsecretario de Marina Almirante Conrado Aparicio Blanco, el ingeniero Jorge Tello peón, de CESIG, organismo del ITAM, y el embajador eminente Raphael Steger Cataño, decano de Ciencias Sociales de la Udlap.

En México y muchos países se habla mucho sobre seguridad nacional, pero el concepto seguridad nacional implica un universo muy amplio. Esto nos conduce a aspectos históricos muy antiguos, con la obligación de los estados de proporcionarle seguridad a su población. En la actualidad también depositamos la confianza como ciudadanos en el Estado y en el gobierno para que nos sea proporcionada seguridad.

Los esfuerzos que hacen los estados y sus gobiernos son una preocupación constante que debe estar latente para proporcionar esa seguridad, que en su sentido más amplio también significa seguridad en educación, en salud, en el empleo. Cuando hablamos en específico de la seguridad de los ciudadanos hablamos de seguridad pública. Pero los ciudadanos debemos ser activos en la integración de este clima de libertades, de tranquilidad y justicia, en el marco de la sociedad en que vivimos, afirma el maestro en Seguridad y Defensa Nacional.

“Hay una ley de seguridad nacional y otras normas jurídicas que hay que fortalecer para saber qué hacer y cómo hacer las cosas. Las fuerzas armadas somos una herramienta del Estado y debemos tener el respaldo que se requiere jurídica y materialmente para cumplir nuestras misiones”, finaliza.