Cristina Fernández solicita pericia informática en demanda contra Google

Buenos Aires. Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitaron ante la justicia Federal Civil y Comercial de Argentina una pericia informática en forma urgente, en carácter de prueba anticipada ante la demanda iniciada el jueves por la también ex mandataria, contra el buscador Google.

Fernández se consideró difamada cuando el pasado 17 de mayo el diario Clarín publicó una nota digital que aparecía en Google donde se le nombraba, pero en lugar de mencionar su cargo, pusieron “Ladrona de la Nación”, en forma “difamante y maliciosa”.

La solicitud de la pericia es para que se preserven los datos que permitan entre otros calcular el daño ocasionado y la operatoria que se utilizó para vulnerar los derechos de Fernández, por lo que sus abogados solicitaron arbitrar “todos los medios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre ‘Cristina Fernández de Kirchner’ y ‘Cristina Kirchner’, a partir del 1° de mayo de 2020 hasta el día en que se realice la presente pericia y que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador ‘Google’ de una persona destacada”.

Agregaron que “Google publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad, información falaz y agraviante con relación a Fernández de Kirchner, mancillando su nombre, imagen y honor”.

La vicepresidenta explicó mediante su cuenta de Twitter por qué decidió actuar judicialmente contra Google, considerando que una mentira en este tipo de buscadores, con ‘circulación sin límites’ genera un ‘daño incalculable’ sobre el que se pregunta si hay defensa posible.

Los medios locales mencionan ya otros casos de demandas, recordando que desde 2014 “hasta ahora Google recibió 800 mil solicitudes similares y el debate por el derecho al olvido ha ido tomando protagonismo en distintos países del mundo”.

El término surgió en 1990 y “tomó relevancia en Europa a partir de un abogado y calígrafo, Mario Costeja, quien exigió a Google que borrara una información considerada irrelevante y obsoleta: el buscador y 2014,logró un fallo favorable de la Corte de Justicia de la Unión Europea y sentó un precedente judicial.

En tanto, mientras el ex presidente Mauricio Macri, acusado por varias causas está en la Costa Azul en Europa descansando con su familia, el diario Clarín informó que la Corte Suprema confrontará el proyecto de Reforma Judicial con el gobierno de Alberto Fernández “amenazando” con dar salida a varias causas que tiene en su manos y que supuestamente podrían afectar a funcionarios de la administración actual, lo que originó una verdadera tempestad judicial.

"Esto si es como lo titula Clarín, es gravísimo” advirtieron analistas locales, considerando que se lee como una forma de extorsión, en lo que suponen se trata de evitar la revisión del caso de los jueces nombrados en el gobierno anterior sin pasar por el debido concurso que establece la legislación.

Se considera que Macri dejó un país “arrasado” económica, y socialmente y “minado” en cuanto a la “judicialización de la política”, incluso con injerencia externa.

Por otra parte, los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y al ex jefe de Contrainteligencia Martín Coste, fueron procesados por espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos, en la causa que investiga operaciones ilegales de inteligencia contra ex funcionarios, empresarios, periodistas, religiosos, entre otros, como la ex presidenta Fernández, quien durante su administración (2007-215) sufrió una guerra “mediática política y judicial” montando causas falsas en su contra y afectando a su familia.